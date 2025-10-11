Le due calabreso debutteranno entrambe tra le mura amiche: i cosentini alle 15 contro l’Eur Roma, catanzaresi un’ora dopo con il Messina. Ecco il programma completo del primo turno
Tutti gli articoli di Sport
PHOTO
Prende il via oggi pomeriggio il campionato di Serie A2 di calcio a 5, che vedrà impegnate due calabresi nel girone D: Città di Acri e Blingink Soverato. Le due squadre debutteranno entrambe tra le mura amiche, con l’obiettivo di iniziare con il piede giusto una stagione che si preannuncia intensa e molto competitiva.
Il Città di Acri, alla sua seconda partecipazione consecutiva in categoria dopo la salvezza ottenuta lo scorso anno, esordirà oggi alle 15 al Palasport di Acri contro l’Eur Roma, formazione laziale costruita per i piani alti della classifica. Per la società rossonera si tratta di un avvio impegnativo, che segna anche il debutto nel nuovo raggruppamento interregionale calabro-siculo-campano-laziale, una novità che amplia il livello competitivo e al tempo stesso comporta trasferte più lunghe e sicuramente impegnative.
Nonostante le difficoltà logistiche, in casa Acri prevale la soddisfazione di rappresentare la città in un contesto prestigioso: «Affrontiamo questa nuova avventura con entusiasmo e determinazione – sottolineano dal club – consapevoli dei sacrifici ma anche dell’orgoglio di portare il nome di Acri in giro per l’Italia».
Oggi pomeriggio, alle 16 al Palasport “Franco Scoppa” di Soverato, toccherà invece alla Blingink Soverato, neopromossa, che farà il suo debutto in A2 contro il Messina Futsal. Un esordio di rilievo per i biancorossi, decisi a partire bene davanti al proprio pubblico e a confermare il percorso di crescita avviato nelle ultime stagioni.
Programma 1ª giornata – Girone D:
Roma 3Z History–Junior Domitia; Città di Acri–Eur Roma; Blingink Soverato–Messina Futsal; Futsal Mazara–Marsala Futsal 2012; Gear Piazza Armerina–Futsal Regalbuto.