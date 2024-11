Il covid è il vero protagonista della sesta giornata del campionato di Futsal, Serie A2. Solo due delle sei gare in programma si sono infatti disputate: per le calabresi in campo solo i reggini del Cataforio.

Cataforio bello ma sfortunato

Ancora a secco di vittorie il roster allenato da coach Praticò non sfigura nella trasferta giocata a Taranto ma alla fine il Cataforio è costretto a cedere per 4-3. La partita giocata dalle due formazioni risulta piacevole, con un primo tempo chiuso sull’1-1 (gol di Dao per il Taranto e Modafferi per il Cataforio). Nella ripresa i reggini, sempre con Modafferi avevano addirittura trovato il gol del momentaneo sorpasso, poi però la reazione dei locali autori di tre gol in appena 6 minuti. Inutile il terzo gol degli ospiti al minuto 19. Cataforio ancora a zero punti in classifica ma con 2 gare da recuperare. Infine una curiosità: il Taranto, al momento, è l’unica squadra ad aver giocato tutte le partite.

Risultati della sesta giornata

Napoli – Orsa Viggiano: 2-1

New Taranto – Caraforio: 4-3

Cosenza – Piazza Armerina (rinviata)

Messina – Bovalino: (rinviata)

Regalbuto – Città di Melilli (rinviata)

Polistena – Bernalda (rinviata)

La classifica

Polistena 15*

Napoli 9***

Regalbuto 9**

Città di Melilli 9**

Taranto 9

Piazza Armerina 6**

Bernalda 6*

Cosenza 6****

Orsa Viggiano 4**

Bovalino 3*

Cataforio 0**

Messina 0**

*una partita in meno, **due partite in meno, ***tre partite in meno, ****quattro partite in meno