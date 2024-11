Il recupero della quinta giornata del campionato di Serie A2 lo conquista la Pirossigeno Cosenza, che nel derby in casa dei reggini del Cataforio si scatena e segna 7 reti. Con questi 3 punti la squadra di coach Tuoto si porta in classifica a quota 12 punti, con 3 gare ancora da recuperare.

Il match

Il derby la Pirossigeno lo sblocca al 6’56’’ con la rete messa a segno da Mario Pagliuso, il raddoppio dei lupi arriva al 12’56’’ con Grandinetti. Prima del termine del primo parziale arriva il gol dei padroni di casa con Cilione al 19’06’’. Nella ripresa i rossoblù si scatenano e segnano dopo 120’’ il terzo gol con Poti, 40 secondi più tardi arriva il quarto gol, con Grandinetti che sigla la sua personale doppietta. Al 8’ alla “manita” ci pensa Fedele, mentre il sesto gol dei cosentini porta la firma di Alex Gonzales al 13’. Il Città di Cosenza non si ferma qui, e al 15’ Poti sigla la sua doppietta, ed il settimo gol dei lupi.

Il tabellino

CATAFORIO-CITTÀ DI COSENZA 1-7 (1-2 p.t.)

CATAFORIO: Parisi, An. Labate, Scopelliti, Durante, Martino, Adornato, Cilione, Al. Labate, Dudù Rech, Modafferi, Sarica, Calabrese. All. Praticò



CITTÀ DI COSENZA: Del Ferraro, Grandinetti, Fedele, Alex, Marchio, Poti, Rosato, Pagliuso, Canonaco, Piromallo, Savuto, Gallo. All. Tuoto



MARCATORI: 6'56'' p.t. Pagliuso (CO), 12'56'' Grandinetti (CO), 19'06'' Cilione (CA), 2' s.t. Poti (CO), 2'40'' Grandinetti (CO), 8' Fedele (CO), 13' Alex (CO), 15' Poti (CO)



AMMONITI: Grandinetti (CO), Cilione (CA)



ARBITRI: Luca Petrillo (Catanzaro), Vincenzo Cannistrà (Catanzaro) CRONO: Antonio Turiano (Reggio Calabria)