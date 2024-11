I rossoblù giocano bene ma cedono alla prima in classifica. Sabato per la squadra di Tuoto appuntamento contro la Sicurlube Regalbuto

La Pirossigeno Città di Cosenza perde il recupero della seconda giornata del campionato di Serie A2 contro la capolista Napoli. I rossoblù, di coach Leo Tuoto, escono però a testa altissima dal “Pala Ferraro” al termine di una gara combattuta ed emozionante che si è conclusa con la vittoria dei partenopei per 3-2

Dopo un avvio di match molto equilibrato, con continui capovolgimenti ed occasioni per le due squadra, gli ospiti sono passati in vantaggio al 18’ con il gol di Attilio Arillo, il pari dei lupi un minuto più tardi grazie al bel gol di Luan Costa. Prima del termine della prima frazione, però, per gli azzurri il gol del sorpasso messo a segno da Fortino al 19’:30’’.

Nel secondo tempo dopo appena 29’’ il pareggio del Città di Cosenza con la rete dell’uruguagio Federico Fedele. La rete della vittoria del Napoli porta la firma di Luis Felipe Turmena al 9’:00.

Per Napoli è la settima vittoria su sette gare disputate, il Cosenza conosce la seconda sconfitta in campionato in quattro incontri giocati. I cosentini, che domenica ospiteranno Regalbuto, hanno ancora altre cinque gare da recuperare dopo i rinvii causati dal covid.