Polistena e Cosenza, sono le due squadre calabresi protagoniste in positivo nella diciannovesima giornata del girone D del campionato di A2 di futsal. Le due squadre portano a casa due vittorie importanti in chiave play off e si candidano a recitare un ruolo da protagoniste nel post season. Vince ancora il Napoli ad un passo dalla promozione in A1

Polistena "forza 7"

I reggini sono quasi perfetti contro il Regalbuto e portano a casa la quattordicesima vittoria su diciotto gare giocate. Secondo posto blindato a quattro partite dal termine della regular season. Contro i lucani la squadra di Molluso chiude sul 3 a 2 la prima frazione di gioco, grazie alle reti di Arcidiacone, Maluko e Silon. Nella ripresa, oltre al terzo gol degli ospiti, arrivano le altre quattro marcature dei bianconeri (Dentini, Silon, Maluko(2)). Finisce 7 a 3

Il Cosenza vola

Alla vigilia del campionato, l’obiettivo principale della neo promossa squadra allenata da Leo Tuoto, era quello di mantenere la categoria, senza però disdegnare altri traguardi. Alla diciannovesima giornata, i lupi sono terzi in classifica, a quota 35 punti, a più 4 dal Reagalbuto che ha anche una partita in più rispetto alla squadra bruzia. Un bilancio dunque più che positivo per la squadra di Cosenza. In casa del Bernalda arrivano 3 punti di platino grazie ad un gol di Grandinetti: il bomber rossoblù sigla la sua ventunesima rete stagionale e si porta al terzo posto nella speciale classifica marcatori.

Pari per Bovalino, sconfitta per il Cataforio

Un pomeriggio amaro per il Bovalino in casa dell’Orsa Viggiano. I reggini, alla ricerca di punti salvezza non vanno oltre il pari nello scontro diretto: finisce 2 a 2. La squadra di coach Venanzi resta in zona play out a quota 21 punti, in condominio proprio con il Viggiano. Ancora una sconfitta per il Cataforio che al Polivalente di Lazzaro perde 9 a 2 contro la corazzata Napoli. I partenopei, alla 17esima partita su 17 gare si apprestano a vincere il campionato di A2.

Altre partite

Città di Melilli – Taranto: 6-3

Piazza Armerina – Messina: 8-5