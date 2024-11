Con i 3 punti il Polistena scavalcherebbe Napoli (che con match di oggi ha due partite in meno) al primo posto. Il Cosenza cerca la vittoria per risalire la classifica

Sabato di recuperi per il girone D del campionato di A2 di Futsal, giunto alla quindicesima giornata, ma con ancora 18 partite, rinviate a causa del covid, da giocare. Oggi pomeriggio, un campo ci saranno 3 calabresi alla ricerca di punti per i rispettivi obiettivi. Il Futsal Polistena, vuole recuperare terreno dalla capolista FF Napoli: i reggini, alle 17:00, ospiteranno il Bernalda che in classifica ha 14 punti con 10 gare disputate.

Impegno casalingo, anche per la Pirossigeno Città di Cosenza, che al “Pala Ferraro”, alle 16:00, riceverà la Siaz Piazza Armerina. I lupi di coach Leo Tuoto, con una vittoria, tornerebbero in zona play off.

Trasferta in Sicilia per il Bovalino, che cerca punti salvezza in casa del fanalino di cosa Messina. I siciliani sono a 0 punti in classifica, e dunque, per i reggini di mister Venanzi, l’occasione di portare a casa tre punti importanti per non perdere terreno dal quartultimo posto attualmente occupato da Piazza Armerina.