Cresce l’attesa per scoprire quale sarà il calendario della prossima stagione della Serie BKT 2024/2025 con che vedrà tra le squadre protagoniste il Catanzaro e il Cosenza. Domani sera, mercoledì 10 luglio, prenderà ufficialmente il via la nuova stagione sportiva con la presentazione del calendario, nuovamente asimmetrico, organizzato dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B in sinergia con la società Spezia Calcio. Location dell'evento, la centralissima Piazza Europa a La Spezia, in cui verranno svelate le 38 giornate della 93a edizione del "Campionato degli Italiani".

Intanto la Lega, attraverso una nota fa sapere che: «La Serie B 2024/25 inizierà venerdì 16 agosto e si concluderà venerdì 9 maggio 2025, prima di dare spazio ai playoff e ai playout. Sono previsti quattro turni infrasettimanali: martedì 27 agosto, martedì 29 ottobre, giovedì 26 dicembre e giovedì 1 maggio 2025. Quindi, si tornerà in campo sia per Santo Stefano sia per la Festa dei Lavoratori. Sono previste altrettante soste per gli impegni delle nazionali, programmate per sabato 7 settembre, sabato 12 ottobre, sabato 16 novembre e sabato 22 marzo 2025».

«Oltre alle date della regular season, sono state ufficializzate anche quelle della Coppa Italia 2024/25. Nel primo turno, in programma il 4 agosto, scenderanno in campo le neopromosse Cesena, Mantova, Juve Stabia e Carrarese. Nel secondo turno, invece, ci sarà l’esordio della Sampdoria, prevista per domenica 11 agosto. Il terzo turno si giocherà mercoledì 25 settembre, mentre per gli ottavi di finale bisognerà aspettare dicembre», conclude la nota della Lega Serie B.