Si è completato il quadro delle compagini che hanno diritto a partecipare alla Serie B 2023-2024. Per ciò che concerne il calcio professionistico dell’Italia è stato messo un punto nel pomeriggio dopo il secondo atto dello spareggio playoff tra Lecco e Foggia. Dopo il 2-1 in favore dei biancazzurri nel match di andata, gli stessi sono imposti con il punteggio di 3-1. In entrambe le partite, tuttavia, erano passati in vantaggio i rossoneri, sospinti da un pubblico fantastico che però non è servito.

Ai nastri di partenza sulla carta ci saranno tre formazioni calabresi. Si tratta della Reggina che è stata sconfitta dal Sudtirol nel primo turno dei playoff, del Cosenza che ha conquistata una salvezza miracolosa nel doppio confronto con il Brescia e la neopromossa Catanzaro. In tutto sono appena cinque le compagini meridionali: oltre a quelle della nostra regione, la più rappresentata dopo la Lombardia al pari dell’Emilia Romagna, ci sono Bari e Palermo.

Gli amaranto, tuttavia, al pari della Sampdoria, stanno effettuando una corsa contro il tempo per garantirsi l'iscrizione e farsi trovare ai nastri di partenza della prossima Serie B. Di seguito le venti compagini che sulla carta hanno la possibilità di partecipare al torneo cadetto.

ASCOLI: salvezza conquistata

BARI: sconfitto nella finale playoff

CATANZARO: promosso dalla Serie C

CITTADELLA: salvezza conquistata

COMO: salvezza conquistata

COSENZA: salvezza conquistata

CREMONESE: retrocessa dalla Serie A

FERALPISALO‘: promosso dalla Serie C

LECCO: promosso dalla Serie C

MODENA: salvezza conquistata

PALERMO: salvezza conquistata

PARMA: sconfitto nei playoff

PISA: salvezza conquistata

REGGIANA: promosso dalla Serie C

REGGINA: sconfitta nei playoff

SAMPDORIA: retrocessa dalla Serie A

SPEZIA: retrocessa dalla Serie A

SUDTIROL: sconfitto nei playoff

TERNANA: salvezza conquistata

VENEZIA: sconfitto neI playoff