Alle 14 la squadra di Occhiuzzi ospita il Chievo per cercare 3 punti fondamentali per la corsa salvezza

La venticinquesima giornata del campionato cadetto, vedrà al Marulla il Cosenza di mister Occhiuzzi ospitare il Chievo Verona. Per i rossoblù una partita importante, che potrebbe cambiare (nel bene o nel male) il corso della stagione: il Cosenza, infatti, cerca la prima vittoria casalinga in campionato dopo 8 pareggi e 4 sconfitte tra le mura amiche.

I 3 punti in palio, sono fondamentali soprattutto per la classifica dei padroni di casa, che, al momento sono in zona play out. Il Chievo dal canto suo vuole continuare a navigare nelle zone alte della classifica: i “mussi volanti” hanno 39 punti, a pari merito con il Cittadella, e a 3 punti dal quarto posto occupato dalla Salernitana.

All’andata, lo scorso 31 ottobre, la squadra veronese vinse al “Bentegodi” per 2-0 con le reti messe a segno da Leverbe e dal cosentino Luca Garritano, che oggi pomeriggio dovrebbe partire dalla panchina, al suo posto Luigi Canotto, nativo di Rossano.

Le probabili formazioni di Cosenza-Chievo

COSENZA (4-3-1-2): Falcone; Corsi, Ingrosso, Tiritiello, Legittimo; Gerbo, Petrucci, Sciaudone; Tremolada; Trotta, Gliozzi.

CHIEVO (4-4-2): Semper; Mogos, Rigione, Leverbe, Cotali; Ciciretti, Palmiero, Obi, Canotto; Margiotta, De Luca.