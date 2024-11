Due striscioni con la scritta "Verità per Denis" sono comparsi all'ottavo minuto della sfida tra Cosenza e Sassuolo al Marulla, valevole per il sesto turno del campionato di Serie B. I due striscioni sono stati esposti contemporaneamente nella Curva Sud Donato Bergamini e nella Curva Nord Massimiliano Catena per l'iniziativa proposta dagli ultrà cosentini nei giorni scorsi.

Esporre uno striscione per il centrocampista emiliano con la maglia numero 8, morto a Roseto Capo Spulico il 18 novembre 1989, in tutte le curve d'Europa. Una morte per la quale durante il processo in corso al Tribunale di Cosenza, nella requisitoria il pm Paolo Primicerio ha chiesto la condanna a 23 anni dell’ex fidanzata del calciatore, Isabella Internò.

Un'iniziativa che ieri durante l'anticipo del venerdì tra Catanzaro e Cremonese ha visto la curva giallorossa esporre lo striscione "Verità per Denis". Oggi all'ottavo minuto con la presenza della sorella Denis Bergamini, Donata, ospite della società rossoblù e seduta in tribuna d'onore vicino al patron Guarascio l'ennesimo atto d'amore di una città e una tifoseria che non ha mai dimenticato il "suo" Denis e sin da subito ha chiesto "verità"!