Il Var sbarca anche in Serie B. Lo farà a partire dalle semifinali dei playoff di questa stagione: è la grande novità annunciata dal presidente della Figc Gabriele Gravina al termine del Consiglio Federale odierno. «La Figc ha dato il via libera alla Var in Serie B per le semifinali e la finale dei playoff di questa stagione, con la possibilità di estenderla anche ai turni precedenti dei playoff e ai playout», ha dichiarato Gravina. Apertura importantissima verso l'utilizzo del mezzo tecnologico anche in Serie B anche in futuro: «Dobbiamo valutare di concerto con Uefa e Fifa la possibilità di una sperimentazione off-line per tutto il girone di andata della prossima stagione e riservarsi la definitiva introduzione nel girone di ritorno».