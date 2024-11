Gli emiliani di Bianco irrompono in zona play-off e fermano la corsa dei lombardi. L'undici di Bonazzoli conquista il primo successo stagionale e si rilancia in classifica

Nei recuperi della prima giornata di campionato arrivano due successi esterni. Prima vittoria in Serie B per il Lecco (0-1), cinquant'anni dopo l'ultimo successo, che espugna l'Arena Garibaldi di Pisa all'ultimo assalto. A siglare il gol che vale tre punti pesantissimi è Tordini al 98'. I lombardi si erano portati in vantaggio al 24' con Bianconi ed erano stati raggiunti dai padroni di casa al 63' con la rete di Tramoni. Terza sconfitta in casa per la squadra di Aquilani che resta ferma a 12 punti.

Nell'altro recupero è il Modena a fare il colpaccio al Rigamonti di Brescia (0-1). Succede tutto nel finale: al 90' Tremolada si fa parare il rigore da Lezzerini, un minuto più tardi lo stesso fantasista modenese dalla bandierina serve un assist per Zaro che di testa va in rete. I canarini tornano alla vittoria dopo sei turni e irrompono in zona play-off con 16 punti. Brutto stop per il Brescia di Gastaldello (devono recuperare ancora due gare) che subisce la prima sconfitta stagionale e resta fermo a 13 punti.

La classifica

Parma 23

Catanzaro 21

Palermo 20

Venezia 18

Modena 16

Cosenza 14

Como 14

Sudtirol 13

Brescia13

Cittadella 13

Cremonese 13

Ascoli 12

Pisa 12

Bari 11

Reggiana 11

Sampdoria 7

Spezia 7

Ternana 6

FeralpiSalò 5

Lecco 4