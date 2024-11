Ad annunciarlo è Franco Frattini, presidente del Collegio di Garanzia del Coni il quale sottolinea l’importanza della riunione di venerdì per scongiurare lo stop alle gare in attesa della sentenza del tribunale amministrativo sulle “ripescabili”

«Stop alla Serie B». Non è una notizia certa ma un rischio concreto. Ad annunciarlo è direttamente il presidente del Collegio di Garanzia dello Sport del Coni, Franco Frattini. L’ex ministro degli Esteri, nell’analizzare la sentenza del Tar del Lazio sui ricorsi presentati dalle ripescabili Ternana e Pro Vercelli, rimandata al prossimo 9 ottobre, sottolinea l’importanza del Collegio da lui presieduto del prossimo 21 settembre quando verrà riesaminata la questione “format”, in una composizione completamente nuova. «Il TAR del Lazio oltre a sospendere la sentenza ha sospeso anche il campionato ed è chiaro che se noi dovessimo aspettare la data dell’ordinanza collegiale del nove ottobre vorrebbe dire che fino ad allora la B non si giocherebbe e questo mi pare impossibile».

Bisogna, quindi, decidere in fretta se la Serie B dovrà essere ripristinata a 22 squadre o tenerla a 19 formazioni.La tappa di venerdì è fondamentale, secondo Frattini – per scongiurare uno stand-by totale in attesa del pronunciamento del tribunale amministrativo. Venerdì dunque un nuova puntata di una telenovela che ha messo a nudo tutti i problemi del calcio italiano. Proprio nel giorno in cui è fissato il derby tra Benevento e Salernitana che dovrebbe aprire la quarta giornata del campionato di B. Il condizionale è d’obbligo, in attesa di comunicazioni ufficiali da parte delle Lega.