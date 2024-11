In una giornata senza anticipi la corsa dei giallorossi riparte dal Modena di Bianco, atteso al Ceravolo, per una sfida play-off. I rossoblù, dopo il pari in Liguria, se la vedranno al Marulla con la Feralpìsalò dell’ex tecnico Marco Zaffaroni

Sette gare al sabato e tre domenica per la Serie B che senza fermarsi un attimo riparte con la dodicesima giornata del “campionato degli italiani”. Un campionato che attende di vedere completato il calendario dei recuperi per avere una classifica “reale”, cosa che avverrà nelle prossime settimane. Chi fermerà la corsa del Parma di Pecchia in testa al campionato? È questa una delle domande più inflazionate degli ultimi giorni tra appassionati e tifosi della Serie B. I ducali in testa al campionato, e con l’entusiasmo del passaggio del turno in Coppa Italia dopo la vittoria di Lecce (2-4), affronteranno domenica al Tardini il Sudtirol alla ricerca del quinto successo nelle ultime sei gare disputate. Il Catanzaro di Vivarini, dopo il Ko di Como, se la vedrà al Ceravolo con il Modena di Bianco, mentre il Cosenza di Caserta affronterà la Feralpisalò al Marulla dopo il prezioso (sfortunato) pareggio ottenuto in Liguria. Nei quartieri alti della classifica il Venezia, appaiato al secondo posto al Catanzaro, viaggia alla volta di Terni, mentre il Palermo sarà impegnato a Marassi contro la Sampdoria di Pirlo

Catanzaro, sabato sfida delicata con il Modena al Ceravolo

Dimenticare il passo falso di Como, il secondo stagionale dopo la sconfitta con la capolista Parma, il Catanzaro è atteso dalla delicata sfida al Ceravolo (14) contro il Modena di Bianco, che arriva in Calabria da due vittorie consecutive e l’ingresso in piena zona play-off, a due punti dai giallorossi. Giallorossi che cercano la quarta vittoria casalinga contro una squadra ostica che negli ultimi turni ha trovato gioco e risultati. Trentatré i precedenti tra le due squadre con il bilancio che vede i giallorossi in netto svantaggio con 6 vittorie contro le 13 dei canarini, quattordici invece i pareggi.

Cosenza, arriva al Marulla il Feralpisalò dei tanti ex

Saranno cinque gli ex della gara del Marulla di sabato pomeriggio (14) tra il Cosenza e la Feralpisalò. In una sfida inedita per i campionati professionistici la squadra bresciana, guidata dall’ex tecnico rossoblù Marco Zaffaroni, può contare su ben 4 calciatori in rosa che nelle passate stagioni hanno indossato la maglia del Cosenza: Marco Camporese, Karlo Butic, Luca Fiordino e Andrea La Mantia. L’attaccante, nell’ultimo mercato accostato alla squadra del patron Guarascio e del Ds Gemmi, è di certo il più amato con 13 gol segnati in 24 presenze nella stagione 2015-16 in Lega Pro. Il Cosenza proverà a tornare alla vittoria con il tecnico rossoblù che avrà a disposizione quasi tutta la rosa, fatta eccezione per capitan D’Orazio appiedato dal giudice sportivo e La Vardera rientrato nel gruppo dopo l’infortunio solo lunedì.

Le altre gare di sabato

Oltre alle due partite di Catanzaro e Cosenza impegnate nelle gare casalinghe con Modena e Feralpisalò, sabato sono previste altre cinque gare: quattro alle 14 ed una sola alle 16.15. Al San Nicola di Bari andrà in scena la gara tra i padroni di casa di Pasquale Marino e l’Ascoli di William Viali. Squadre che arrivano all’impegno di campionato con umori opposti: pugliesi forti del successo di Brescia, mentre i marchigiani dalla sconfitta casalinga con la capolista Parma. Al Tombolato si sfideranno Cittadella e Brescia, mentre sempre alla stessa ora scenderanno in campo Pisa-Como e Ternana-Venezia, sfide che interessano i quartieri alti della classifica. Chiuderà il programma del sabato di Serie, alle 16.15, la sfida del Marassi tra Sampdoria e Palermo. Una gara che vale tanto per blucerchiati e rosanero, con l’undici di Pirlo obbligato a vincere per risalire la classifica (e salvare la panchina del tecnico) e quello di Corini per dimenticare il brutto stop casalingo con il Lecco.

Le gare di domenica

Tre le gare previste in calendario alle 16.15 per la dodicesima giornata del campionato cadetto. La Cremonese di Stroppa attende lo Spezia dell’ex Alvini per cercare di invertire la rotta nei match casalinghi (due sconfitte nelle ultime due uscite) e continuare nella striscia positiva iniziata venerdì scorso al Tombolato di Cittadella. Al Tardini il Parma di Pecchia sfida il Sudtirol di Bisoli alla ricerca della settima vittoria stagionale con una squadra ostica che arriverà in Emilia per vendere cara la pelle. A chiudere il programma della dodicesima giornata Reggiana-Lecco in uno scontro tra due squadre che arrivano da due vittorie esterne. Gli uomini di Nesta cercano di bissare il successo con la Ferisalposalò, mentre quelli di Emiliano Bonazzoli provano a ripetere l’impresa della Favorita e ottenere il terzo successo esterno stagionale.