Le partita delle due società calabresi, rinviate per Covid e valevoli per la 19esima giornata di campionato, si sarebbero dovute giocare sabato scorso

Dopo il rinvio di sabato scorso la Lega Bkt ha deciso il giorno nel quale verranno recuperate le partite che riguardano le calabresi Cosenza e Crotone.

Cittadella e Cosenza e Parma-Crotone, valevoli per l’ultima giornata del girone d’andata, si giocheranno domenica 30 gennaio alle ore 14,30. In un fine settimana nel quale le altre squadre saranno ferme per la pausa dedicata alle partite delle nazionali.

Oltre alle gare delle due formazioni rossoblù calabresi, quel giorno si giocherà anche l'altro recupero Vicenza-Alessandria. In campo invece mercoledì 26 gennaio Lecce e Vicenza, sfida valevole per il turno numero 18.