Il Cosenza dopo i due pareggi consecutivi contro la Virtus Entella e la Spal, cerca il primo successo stagionale in campionato. L’ultima vittoria del “lupi” in serie B risale allo scorso 31 Luglio, con il 3-1 contro la Juve Stabia, all’ultima giornata, che sancì la straordinaria salvezza della squadra allenata da Roberto Occhiuzzi.



Sabato alle 14:00 al “San Vito-Marulla” arriva la capolista Cittadella: l’unica squadra a punteggio pieno dopo due giornate, con cinque gol fatti, da cinque calciatori diversi e zero subiti.

A centrocampo, per la squadra bruzia, potrebbe esserci l’esordio dal primo minuto del francese Ba, mentre in attacco spazio al tandem offensivo Carretta - Baez, con il nuovo arrivato Petre che scalpita ma dovrebbe partire dalla panchina. Il Cittadella deve fare i contri con l’infermeria per quanto riguarda la difesa: in dubbio, infatti, è la presenza di Donnarumma, al suo posto Venturato potrebbe schierare Benedetti.



La nota di colore positiva della terza giornata sarà il ritorno dei tifosi sugli spalti del “Marulla”. Non ci potrà essere sicuramente il tutto esaurito ma per il momento l’ingresso sarà consentito a 1000 tifosi, in osservanza al nuovo DPCM. Ad arbitrare il match sarà il Sig. Livio Marinelli di Tivoli, coadiuvato dagli Assistenti De Meo di Foggia Fiore di Barletta.