Giornate intense in casa Cosenza: dopo la chiusura dell'affare Omeonga, in attesa dell'ufficialità, il ds Stefano Trinchera ha già trovato l'accordo con la Lazio per Tiago Casasola. Il calciatore, che ha già dato la sua disponibilità, si trasferirebbe in riva al Crati almeno fino a giugno in prestito secco, e secondo i primi rumors, vi sarebbe anche l'opzione per il rinnovo del prestito per la prossima stagione.

Tiago Casasola, argentino di Buenos Aires, classe 1995, nasce come difensore centrale sin dai primi calci al pallone nell'Huracan, squadra polisportiva con sede proprio nella capitale argentina. Ad appena 17 anni lo acquista il Boca Juniors, dove vi si accasa fino al 2014, anno in cui passa alla primavera Fulham e conquista anche la coppa America under20 con l'Uruguay. Il primo posto con la maglia uruguagia non passa inosservato alla Roma, che ne acquisisce le prestazioni sportive nel 2015, per poi militare con le maglie di Como, Trapani, Alessandria e Salernitana, squadra con la quale entra nelle grazie del presidente Lotito che lo promuove in prima squadra.

Casasola è il pezzo di un puzzle che Braglia sta completando: la dinamicità del difensore, schierabile su tutta la linea difensiva, ed il feeling con il gol lo rendono quel giocatore polivalente di cui la difesa silana ha bisogno viste le reti subite nel primo spezzone di campionato (foto tuttomercatoweb).