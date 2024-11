Dopo l’annuncio del suo tesseramento con il Parma che ha ufficializzato il contratto sottoscritto fino al 30/6/2023, il difensore italoalbanese Kastriot Dermaku ha salutato sui social i tifosi del Cosenza.

«Non è facile trovare le parole giuste per esprimere le mie emozioni, ho passato due anni fantastici e ringraziare Cosenza è il minimo che possa fare».

Lupo per sempre

Il giocatore ventisettenne ha quindi voluto sottolineare quanto sia stata per lui importante, anche a livello umano, l’esperienza con la maglia del Cosenza, e che si sentirà in qualche modo sempre legato ai colori rossoblù.

«Cosenza mi ha fatto crescere come Uomo, come Calciatore, mi ha dato la possibilità di andare in Nazionale e ora di misurarmi nella massima Serie, mi ha fatto incontrare persone bellissime, ma soprattutto mi ha regalato emozioni incredibili che porterò dentro per il resto della mia vita. Devo ringraziare tutti… la Società, i compagni, lo staff, i tifosi, la Città che mi ha fatto sentire come a casa, chi ha lavorato dietro le quinte, i magazzinieri, tutti quelli che hanno percorso con me questo biennio… Da oggi avrete un tifoso in più. Grazie Cosenza, Arrivederci. Lupo per sempre».

La scorsa stagione in Serie B Dermaku ha collezionato 32 presenze e 1 rete – proprio come l’anno prima in C - col Cosenza, club dal quale si è svincolato.