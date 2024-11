Idda, Bruccini e il Cosenza ancora insieme. La calda estate dei rossoblù parte dai rinnovi.

Il primo è quello di Mirko Bruccini. Il centrocampista classe ’86 nato a La Spezia, in rossoblù da luglio 2017, nella stagione appena conclusa ha disputato 33 partite (32 in campionato, 1 in Coppa Italia) e messo a segno 3 reti. Ha firmato un contratto biennale che lo terrà legato ai colori rossoblù fino al 30 giugno 2021.

E resterà a Cosenza per altri due anni anche Riccardo Idda. Il difensore rossoblù, nato ad Alghero il 26 dicembre 1988, con il Cosenza dall'estate 2017, nella stagione appena conclusa ha disputato 21 gare (19 in campionato e 2 in Coppa Italia) mettendo a segno 2 reti. Anche per lui biennale fino al 30 giugno 2021.