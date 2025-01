Il silenzio che circonda la società del Cosenza continua a “regnare” giorno dopo giorno. Il presidente Eugenio Guarascio si è trincerato in una bolla dalla quale pare non voglia uscire. A chiedere risposte l’Associazione di tifosi, Cosenza nel Cuore, che in un comunicato esprime tutto il proprio disappunto. «In attesa di un’auspicabile svolta societaria, preferiamo occuparci della realtà quotidiana, con la quale ci tocca convivere e tentare di intuire quale futuro ci aspetta. Che sia necessario ed urgente intervenire sul mercato, per dare a mister Alvini le migliori soluzioni tecniche per evitare il peggio, è evidente». Si apre così, molto duramente, il comunicato di Cosenza nel Cuore. Che poi prosegue.

L’associazione al patron rossoblù: «Perché non smentisce le voci di mancanza di fondi?»

L’associazione fa riferimento alle voci che circolano in città. «Che le voci di passività non saldate e di mancanza di fondi per il futuro non vengano smentite, non ci lascia dormire sonni tranquilli. Su queste, e su tante altre questioni riguardanti il nostro Cosenza, abbiamo solo domande da porre, nuovamente, e che, come sempre accade ormai da 12 anni a questa parte, resteranno senza risposta per assenza di un interlocutore». Continua a leggere su CosenzaChannel