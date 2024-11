Prende forma il Cosenza calcio 2019 – 2020, per il secondo anno consecutivo ai nastri di partenza del campionato di Serie BKT

In giornata la società rossoblù guidata dal presidente Guarascio ha ufficializzato l’ingaggio del giocatore Riccardo Moreo che ha firmato un contratto che lo legherà ai Lupi fino al 30 giugno 2022.

È reduce da un'ottima stagione in D

L’attaccante, nato il 24 febbraio 1996, è reduce da un’ultima stagione agonistica particolarmente prolifica: con la maglia del Prato, in Serie D, ha infatti realizzato 20 reti.

Cresciuto nel settore giovanile del Milan

In carriera ha mosso i primi passi da calciatore nel settore giovanile del Milan, proseguendo il suo percorso di crescita prima nell’Albinoleffe poi nella Primavera della Virtus Entella, con cui, nella stagione 2015/2016, si distingue sia nel Torneo di Viareggio segnando 3 reti in 5 match, sia in campionato, concluso con 19 marcature in 25 gare. Seguono tre annate in Serie C nelle file di Albinoleffe e Akragas.