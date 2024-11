Adrian Stoian saluta la città di Crotone dopo diversi anni per una nuova avventura allo Steaua Bucarest: «Ringrazio la Società per questi anni bellissimi! Un grazie va ai miei compagni, alla splendida tifoseria e a tutte le fantastiche persone che ho conosciuto durante questa esperienza indimenticabile. A Crotone sono cresciuto molto, non solo come calciatore ma anche come uomo ed in questa calorosissima città è nato il mio primogenito, Hector! Indossare i colori rossoblù è stato un qualcosa di straordinario e mai dimenticherò la data del 29 Aprile 2016 quando, insieme, abbiamo ottenuto un traguardo storico e inimmaginabile: la promozione in Serie A. Vi abbraccio tutti e… sempre Forza Squali».

Il comunicato ufficiale

“Il Football Club Crotone comunica di aver raggiunto un accordo per la risoluzione consensuale anticipata del contratto economico per le prestazioni sportive del calciatore Adrian Stoian, la cui naturale scadenza era prevista per il 30 giugno 2019. Arrivato in rossoblù nel gennaio 2015, insieme a Stoian, 131 partite e 13 reti con gli squali, abbiamo compiuto un percorso straordinario arrivando a disputare ben due campionati nella massima serie italiana. La Società ringrazia Adrian per l’impegno e la passione con cui ha vestito la maglia pitagorica e gli augura un grosso in bocca al lupo per il prosieguo della carriera. Grazie di tutto, Adrian!”