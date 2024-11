Andata in vantaggio con Claiton, la squadra di Drago è stata beffata nel recupero

CROTONE – Un solo punto in tre partite. La squadra di Drago segna ma non riesce ad amministrare il vantaggio fino al 90esimo. Contro il Carpi poteva arrivare la prima vittoria stagionale. Ma allo Scida i padroni di casa hanno raccolto solo un pareggio. Il Crotone è andato in vantaggio con Claiton (nella foto) nei primi minuti della gara. Primo tempo intenso, con capovolgimenti di fronte e una chiara occasione per parte. Secondo tempo per nulla brillante con sporadici sprazzi di gioco su entrambi i fronti, ma senza azioni degne di nota. La partita si è riaccesa negli ultimi minuti di gara. E proprio allo scadere i pitagorici – in dieci per l’espulsione di Minotti per doppia ammonizione - sono stati beffati dagli emiliani. Gol di Poli al 91’ e tutti negli spogliatoi.