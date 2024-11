Quella contro i lagunari è una partita che i rossoblu non possono sbagliare per restare fuori dalla zona playout. Fischio d’inizio sabato alle 15

Mario Sampirisi, difensore del Crotone, è intervenuto ai microfoni di FcTV a poche ore dal match che per il club pitagorico vale una stagione. Gli squali si giocheranno una grossa fetta di salvezza contro il Venezia. Sarà così fino alla fine. A suonare la carica all'interno dello spogliatorio è il difensore Mario Sampirisi: «Ci attendono quattro finali da affrontare con la testa giusta e con cattiveria, componenti importanti per il nostro cammino. Stiamo facendo un grande girone di ritorno ma questo ancora non basta perché siamo ancora lì nella zona bassa e dobbiamo fare ancora meglio. Il Venezia? Sarà una gara difficile da preparare al meglio, ci aspetta un match duro che affronteremo con la consapevolezza della nostra forza».