Sarà il Crotone a chiudere questa sera la settima giornata del campionato di Serie B, con il posticipo contro il Palermo del neo allenatore Roberto Stellone. Come sempre, l'imperativo è quello dei tre punti, visto anche il pareggio strappato negli ultimi secondi contro il Brescia nell'ultimo turno. I rossoblu, nelle ultime ore, hanno effettuato una sessione d'allenamento allo stadio comunale di Barcellona Pozzo di Gotto, prima di dirigersi verso il capoluogo siciliano. A margine, mister Giovanni Stroppa ha rilasciato alcune dichiarazioni: «affrontiamo una squadra di ottima qualità, con qualche incognita visto che ha cambiato l'allenatore, quindi magari abbiamo meno riferimenti, anche se Stellone lo conosciamo per il percorso che ha fatto la scorsa stagione a Palermo».

«Il nostro percorso deve essere la continuità – continua l'allenatore rossoblu – abbiamo fatto un ottimo punto con il Brescia, vista la situazione creata con l'inferiorità numerica per tutta la partita, e quindi bisogna dare continuità. C'è da aspettarsi di tutto, vedremo innanzitutto di mettere in campo gli uomini più pronti». In merito alla probabile formazione che scenderà in campo stasera al Renzo Barbera, Stroppa ha dichiarato che Cuomo e Vaisanen hanno recuperato, il primo dopo il problemino alla caviglia, e il secondo si sta allenando bene. Nalini è sotto osservazione da parte del mister, sta bene, si è allenato con la squadra, e dovrebbe far parte degli undici in campo. Su Barberis, Stroppa ha dichiarato: «abbiamo un giocatore importante, vediamo di schierarlo da subito o in partita in corso. E' sicuramente una pedina che va a darci ancora di più consapevolezza rispetto a come era prima la squadra».