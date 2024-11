Sono sei adesso i punti in classifica per gli uomini di Stroppa al secondo successo di fila. Primo centro stagionale per l’attaccante nigeriano. Cordaz salva il risultato nel recupero

Il Livorno fa la partita. Il Crotone la vince. Classica, “dura legge del gol”. La cantava Max Pezzali nel 1997. “Fai un gran bel gioco però, loro stanno chiusi ma e alla prima opportunità la buttan dentro a noi”. Alla formazione di Lucarelli, nell’occasione. Al “Picchi” i toscani costruiscono, tanto, si rendono pericolosi in almeno tre occasioni. Nell’ultima su Raicevic, Cordaz è stratosferico. Ma al triplice fischio i tre punti in tasca li mettono i calabresi. Decisivo il timbro di Simy a 5’ dal gong. E’ il primo gol stagionale per l’attaccante nigeriano. Pesantissimo in classifica. Sono sei adesso i punti in graduatoria generale per il Crotone. Dietro solo a Cittadella e Verona.