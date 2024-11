«Bisogna vincere. Come? Non mi interessa. Bisogna portare a casa i tre punti». Lo ha dichiarato mister Giovanni Stroppa in conferenza stampa pre Crotone-Padova che si giocherà oggi pomeriggio alle 18 allo stadio Ezio Scida. L'allenatore rossoblu – dopo la fiducia ottenuta dalla società sportiva - suona, dunque, la carica ai suoi in vista della partita in casa. Per quanto riguarda la rosa non saranno disponibili Benali e Nalini: il primo si è infortunato al piede sinistro durante l'impegno la selezioni libica, e sarà sottoposto ad intervento chirurgico a inizio settimana prossima; tornerà disponibile tra circa tre mesi; Nalini è reduce dall'infortunio rimediato al ginocchio sinistro nel match contro il Palermo, che gli è costato sedici punti di sutura. Nella gara di oggi, secondo quanto affermato in conferenza stampa, dovrebbero scendere in campo anche giocatori che finora hanno trovato poco spazio negli undici; tra l'altro, viste le due assenze, qualcuno potrebbe partire sin dal primo minuto di gioco. Sarà una difesa a 4 quella che Stroppa schiererà: «è stata provata prima di Palermo – ha dichiarato – non me la sono poi sentita perchè c'erano le condizioni e i presupposti per iniziare così».

In merito alla fiducia rinnovata da parte del presidente Gianni Vrenna, il mister ha dichiarato: «mi ha fatto molto piacere aver consolidato quello che è stato il nostro percorso, la stima che continua a esserci. Vuol dire che, nonostante tutto, c'è la consapevolezza di poter uscire da questo trend. Per quello che mi riguarda, il rapporto con la società è splendido, quello che mi preme di più in questo momento è il rapporto con i giocatori che è altrettanto eccezionale. Quello che mi interessa è portare a casa i risultati». Il Crotone cerca infatti un cambio di rotta, visto che in sette gare di campionato ha totalizzato 7 punti, con due vittorie contro Foggia e Livorno, un pareggio contro il Brescia, e quattro sconfitte contro Cittadella, Hellas Verona, Pescara e Palermo.