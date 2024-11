La stagione di Serie B 2024-2025 partirà il 17 agosto con l'anticipo in serale previsto per il giorno precedente. Un calendario che prevede quattro turni infrasettimanali, due serali e due diurni. Confermate ancora una volta dalla Lega di Serie B le giornate previste per il 26 dicembre 2024 e il primo maggio 2025.

Con l'ultima gara di regular season disputata solo venerdì la Serie B guarda già alla nuova stagione. Ad oggi conosciamo le due promosse in serie A, Parma e Como, mentre la terza squadra uscirà dai play-off promozione a cui parteciperanno Venezia, Cremonese, Catanzaro, Sampdoria, Palermo e Brescia. La nota positiva è che le due calabresi, Catanzaro e Cosenza, hanno concluso la stagione posizionandosi nella parte sinistra della classifica: le Aquile hanno chiuso al quinto posto e si giocheranno la possibilità di conquistare la Serie A, i Lupi hanno chiuso al nono a soli quattro punti dalla zona play-off.

In coda, invece, sono retrocesse in serie C Lecco, Feralpisalò e Ascoli. Bari e Ternana si giocheranno la salvezza in serie B nel doppio spareggio playout. Le altre inizieranno a programmare il futuro. Progetti e speranze dei club ai nastri di partenza in attesa di conoscere chi sarà la vincitrice dei play-off di Serie C e farà compagnia a Mantova, Cesena e Juve Stabia.