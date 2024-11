Appuntamento settimanale con i migliori calciatori di Cosenza, Crotone e Reggina impegnati nelle gare del campionato cadetto. Per la panchina abbiamo scelto Modesto che con i suoi squali ha vinto la prima partita

È stato un sabato molto positivo per compagini nostrane che militano in cadetteria. Hanno vinto Reggina e Crotone, che così ha centrato il suo primo successo stagionale. Ha pareggiato il Cosenza che si è fatto rimontare dal Frosinone. Nonostante questo, nella top-11 delle calabresi di Serie B sono presenti quattro calciatori rossoblù al pari di quelli pitagorici. Tre, invece, gli uomini scelti tra gli amaranto. In panchina, con il suo amato 3-4-3, va Francesco Modesto.

Solidità difensiva

A difendere i pali della nostra porta c’è Contini che ha parato un calcio di rigore a De Vitis e si è opposto fermamente agli attacchi della capolista Pisa. In difesa spazio al granitico Stavropoulos, tra i più positivi a Vicenza, e all’affidabilità di Tiritiello e Pirrello. Il primo è stato il migliore dei Lupi salvando su Garritano ormai certo del gol, il secondo ha mostrato una grande crescita.

Centrocampo di sostanza

Ancora una volta sull’out destro trova un posto Angelo Corsi, capitano del Cosenza che Zaffaroni sta posizionando però a sinistra per emergenza. Nella nostra formazione, però, da quelle parti largo a Di Chiara della Reggina, cavallo di razza della fascia sinistra. In mezzo c’è l’esperienza di Crisetig della Reggina e la freschezza di gioco di Zanellato, punto fermo del Crotone.

I magnifici tre

Per la prima volta, e la stavamo aspettando, l’attacco è formato tutto dai bomber delle formazioni calabresi. Mulattieri, capo cannoniere del campionato, Gori e Galabinov stanno letteralmente trascinando a suon di gol i rispettivi compagni. Oggi anche noi schieriamo il nostro tris d’assi. Vale 14 centri in totale: dopo 8 giornate un bottino preziosissimo.