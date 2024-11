I bookmakers non hanno dubbi: Foggia-Crotone è una partita da 1 fisso. Ma non a mani basse. La quota fissata a due volte la posta giocata lascia spazio ad un possibile colpaccio calabrese quotato, invece a quasi 4 volte la posta in palio. A pesare sulle spalle rossoblu un periodaccio. Interrotto solo la settimana scorsa con il pareggio contro il Cittadella servito a fermare l’emorragia ma non a cucire una ferita che rischia di far sparire dalla città di Pitagora anche la Serie B. Contro il suo ex Foggia, Giovanni Stroppa si gioca praticamente tutto. Sul piatto punti pesantissimi contro una diretta concorrente alla salvezza finale. Tre le lunghezze che separano satanelli e squali in classifica. Quartultima contro penultima. Basterebbe questo per immaginare l’aria che si respirerà al “Pino Zaccheria”. Fischio d’inizio stasera alle 21:00. Arbitrerà il signor Pezzuto della sezione di Lecce.