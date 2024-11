Continua l’effetto derby per i giallorossi che vincono alla Favorita e volano al quarto posto. Brutto tonfo per i rossoblù che subiscono una sonora sconfitta ed aprono la crisi

Vincono e continuano a guidare la Serie B 2023-24 Parma e Venezia nel quindicesimo turno con 33 punti. I ducali espugnano La Spezia e tornano alla vittoria dopo due turni, i veneti battono l’Ascoli e conquistano il quinto successo consecutivo per una sfida che si prospetta entusiasmante. Ma il colpo di giornata è del Catanzaro di Vivarini che vince a Palermo (1-2) e vola al quarto posto in classifica (27), dietro il Como di Fabregas vittorioso con il Sudtirol (28). Crolla nel secondo tempo e subisce la seconda sconfitta consecutiva il Cosenza, che si fa battere al Marulla dalla Ternana (1-3).

“Effetto derby”: grande prestazione e vittoria alla Favorita

È festa al triplice fischio alla Favorita per i mille tifosi giallorossi giunti in Sicilia per l’anticipo del venerdì. Per la squadra di Vivarini continua l’”effetto derby”: vittoria meritata, contro un Palermo sempre più in crisi (quarta sconfitta negli ultimi sei turni), figlia di una grande prestazione. Tre punti che lanciano il Catanzaro al quarto posto in classifica per una vittoria griffata dagli eroi del derby: Iemmello e Biasci. Da oggi tutti al lavoro per la sfida del Ceravolo contro il Pisa, gara insidiosa, ma che può diventare una prova di maturità per i giallorossi del presidente Noto.

Cosenza è crisi?

Una sconfitta inattesa con lo stesso copione di sempre per il Cosenza di Caserta che affonda in casa con la Ternana (1-3). Ancora un primo tempo giocato a ritmi alti con molte occasioni sbagliate e il “solito” palo di Tutino, prima dell’ennesimo secondo tempo da dimenticare per una sconfitta che ora apre mille interrogativi. Una sconfitta che pesa sull’ambiente ed in maniera particolare sul tecnico per la prima volta messo in discussione. Sarà ancora una settimana dura per l’undici rossoblù che deve ritrovare la quadra in vista dell’ostica trasferta con il Cittadella.

Le altre gare di sabato

Vince sui titoli di coda di una partita ricca di episodi il Parma a La Spezia. Una traversa e due gol annullati per i padroni di casa, ma alla fine i tre punti sono della squadra di Pecchia, che al 95' risponde al Venezia centrando la vittoria grazie ad un autogol di Moutinho. Al Picchio finisce 0-1 per i ducali, battistrada con 33 punti, a braccetto proprio con i lagunari. Vittoria senza problemi per il Venezia che batte al Penzo l’Ascoli: decisive la doppietta di Gytkjaer e la rete di Altare. Se lo aggiudica il Modena il derby emiliano con la Reggiana (2-1): segna l’ex Manconi, pareggia Antiste, poi la risolve Bozhanaj con un gran gol da fuori. Quarta vittoria consecutiva per il Cittadella che supera la Feralpisalò. Pari senza reti tra Pisa e Cremonese (0-0).

Le gare di domenica

Continua a spingere forte sull’acceleratore il Como di Fabregas che vince con il Sudtirol a Bolzano (0-1) e vola al terzo posto a -5 da Venezia e Parma in vetta. Decisiva la prima rete in campionato del danese Abildgaard. Primo successo per Maran sulla panchina del Brescia. I lombardi conquistano una vittoria convincente contro la Sampdoria (3-1) e si rilanciano in classifica. La squadra di Pirlo si ferma dopo tre successi di fila. Vince anche il Lecco contro il Bari: agli uomini di Bonazzoli basta il gol di Buso. Seconda sconfitta consecutiva per la squadra di Marino.

I numeri della quindicesima giornata

Nel quindicesimo turno della Serie B quattro successi interni, un pareggio e cinque successi esterni. Ventidue le reti segnate, una in meno rispetto alla giornata precedente (23). Nella classifica marcatori guida Coda (Cremonese) con 9 reti, secondo Casiraghi (Sudtirol) 8, terzo Benedyczak (Parma) 7, quarto Man (Parma) 6, quinto Vandeputte (Catanzaro) con 5 gol, raggiunto dal compagno di squadra Biasci.