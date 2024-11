Appuntamento settimanale con i migliori calciatori di Cosenza, Crotone e Reggina impegnati nelle gare del campionato cadetto. In panchina c'è Alfredo Aglietti, che ha trionfato con i suoi nel derby in casa dei lupi

La top-11 dei calciatori di Serie B delle tre squadre calabresi offre questa settimana una chiara colorazione amaranto più che rossoblù. La vittoria della Reggina nel derby di Cosenza e il pareggio interno del Crotone col Monza hanno influenzato di conseguenza la composizione della squadra tipo. In panchina, ovviamente, si accomoda Alfredo Aglietti che per una notte è stato anche in testa alla classifica cadetta. Il modulo scelto è il 4-3-3, consapevoli che non sia il suo marchio di fabbrica.

Retroguardia variegata

In porta va Vigorito, incolpevole sul gol che ha condannato i Lupi, ma attento in precedenza e miracoloso su una zuccata di Cionek, che dal suo canto guida la nostra retroguardia. Con lui in marcatura c’è Paz, mentre sulle fasce adattiamo Canestrelli a destra e posizioniamo Di Chiara a sinistra. Il terzino nella ripresa ha anche sfiorato il gol.

Centrocampo democratico

In mezzo al campo c’è un calciatore per ogni squadra calabrese. Carraro è tra i pochi Lupi che si salvano in una nottata da dimenticare, al contrario di Crisetig che ha dettato tempi e ritmi alla sua squadra. Completa la linea mediana Donsah che ha salvato il Crotone da un altro ko interno contro il Monza. Il suo gol in zona Cesarini ha reso meno grigia la pausa di campionato.

Attacco tutto amaranto

La prima linea della nostra top-11 invece è tutta ad appannaggio della Reggina. Al centro dell’attacco poniamo Galabinov che non ha segnato, ma che si è mosso molto bene al Marulla. Sulle fasce, invece, spazio al match-winner Montalto e a Bellomo. Il primo, da seconda punta, ha risolto la gara di Cosenza, l’esterno ha fatto un solco lungo l’out di competenza.