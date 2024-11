I giallorossi vincono in Veneto grazie alla doppietta del capitano (9 gol stagionali) e si godono la classifica. Rossoblù battuti dai blucerchiati nel giorno dei 110 anni davanti a 15mila spettatori. Domani si torna già in campo per il turno infrasettimanale

Spettacolo e gol in un campionato di Serie B che continua regalare emozioni e sorprese. Una lunga corsa che riparte già domani sera con il turno infrasettimanale. Una giornata attesa per gli scontri al vertice ed in coda che ha lasciato una classifica quasi cristallizzata. Nella zona alta della classifica vincono solo Venezia e Catanzaro con le altre squadre fermato sul risultato di parità. Nessun vincitore infatti nell’attesissime sfide Como-Parma e Cremonese-Palermo con il Venezia corsaro a Pisa (1-2), che irrompe al secondo posto, a -7 dalla capolista Parma. Vittoria di platino per il Catanzaro che vince a Cittadella e “rinsalda” la posizione play-off. Perde il Cosenza al Marulla nel giorno del 110° compleanno battuta da una Sampdoria attenta e cinica. Risultati che vanno già messi da parte con il calendario che incombe: domani si torna già in campo per il turno infrasettimanale.

Catanzaro, vittoria con vista play-off

Una vittoria che chiude il discorso salvezza, ma soprattutto consegna al Catanzaro tre punti d’oro in chiave play-off. Quarantadue punti, sesto posto in classifica (otto i punti di vantaggio sul nono) per i giallorossi che grazie a un Pietro Iemmello in gran spolvero conquista l’intero bottino in palio contro il Cittadella e potranno guardare all’ultima parte di campionato con grandi ambizioni.

Una vittoria importante per gli uomini di Vivarini, che battono un Cittadella in piena crisi costringendola alla sesta sconfitta consecutiva, e ora attendono nel turno infrasettimanale il Bari di Iachini al Ceravolo, sconfitto sabato in trasferta dal Sudtirol. Una gara da vincere per continuare a sognare… in grande.

Cosenza, festa rovinata dalla Samp

Gli applausi finali dei quindicimila (insieme a qualche fischio) non cancellano la rabbia di un Cosenza che esce sconfitto dalla sfida al Marulla contro la Sampdoria di Andrea Pirlo nel giorno dell’anniversario dei 110 anni dalla nascita. Una sconfitta che ha fatto storcere il naso ai tifosi, nata in tre minuti di appannamento per i rossoblù tra il 23’ e il 26’ del primo tempo con i gol di Darboe e De Luca, con l’undici di Caserta che non è riuscito a raddrizzare il match.

Il gol di Frabotta al 75’ aveva ridato speranza al popolo del Marulla, ma il Cosenza non ha trovato la rete del definitivo pareggio, subendo l’ottava sconfitta stagionale (la quinta in casa). Rossoblù che restano così bloccati a 32 punti in classifica, a soli tre punti dai play-off ma che deve guardarsi le spalle: la zona calda dista solo sei punti. E il calendario non aiuta. Il Cosenza è atteso domani alla sfida in trasferta con la capolista Parma e domenica c’è il derby di Calabria al Marulla con il Catanzaro.

Le altre gare

Finisce 1-1 il big match con vista con vista sulla Serie A tra Como e Parma: a Benedyczak risponde Verdi. Sulle sponde del Lago di Como la capolista conquista un punto prezioso per il futuro, contro i lariani che sotto di un gol hanno trovato il pari ma non sono riusciti a segnare il gol vittoria. Gol e spettacolo sotto il diluvio universale allo Zini di Cremona tra i padroni di casa e il Palermo. I rosanero chiudono il primo tempo in vantaggio di due reti e di un uomo (espulso Sernicola al 16’), ma nella ripresa si fanno riprendere da una Cremonese mai doma (2-2).

Cremonese che tiene dietro in classifica i siciliani ma viene scavalcata al secondo posto dal Venezia, corsaro a Pisa con i gol del solito Pohjanpalo e di Olivieri. Il gol al 92’ dell’attaccante veneto, subentrato dalla panchina, vale la vittoria all’Arena Garibaldi e la seconda piazza a quota 48 punti, -7 dal Parma capolista. Vittorie per Sudtirol e Ascoli che superano rispettivamente Bari e Feralpisalò. Termina 0-0 lo scontro salvezza fra Ternana e Lecco, un pari che interrompe la serie negative di 6 Ko consecutivi dei lombardi. A chiudere il programma della ventiseiesima giornata il pari tra Modena e Spezia (0-0).

I numeri della ventiseiesima giornata

Nel ventiseiesimo turno della Serie B un successo interno, cinque pareggi e cinque successi esterni. Diciassette le reti segnate, quattordici in meno della giornata precedente (31). Nella classifica marcatori guida Pohjapalo (Venezia) con 14 reti; Casiraghi (Sudtirol) e Coda (Cremonese) con 13 reti; al terzo posto Tutino (Cosenza) con 12; al quarto Brunori (Palermo), Pedro Mendes (Ascoli) e Man (Parma) a 10 reti; al quinto posto Iemmello (Catanzaro), Benedyczak (Parma), Cutrone (Como) e Sibilli (Bari) con 9 reti; al sesto Raimondo (Ternana) e Valoti (Pisa) con 8 reti; al settimo Biasci (Catanzaro), Segre (Palermo), Pandolfi (Cittadella) e Gytkjaer (Venezia) a 7.

Le gare della ventisettesima giornata:

Ascoli – Brescia (domani alle 18.15)

Reggiana – Sudtirol (domani alle 18.15)

Catanzaro – Bari (domani alle 20.30)

Lecco – Como (domani alle 20.30)

Palermo – Ternana (domani alle 20.30)

Parma – Cosenza (domani alle 20.30)

Sampdoria – Cremonese (domani alle 20.30)

Pisa – Modena (mercoledì alle 20.30)

Spezia – Feralpisalò (mercoledì alle 20.30)

Venezia – Cittadella (mercoledì alle 20.30)