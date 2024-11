Serie B, 26esima giornata. Nel turno infrasettimanale cadetto, alle ore 21, in campo il Cosenza Calcio contro il Carpi. Tra i rossoblu squalificati Dermaku e Mungo. Non convocati gli infortunati Embalo, Trovato, Idda e naturalmente il capitano Corsi, che ieri è stato sottoposto ad intervento chirurgico per il trattamento della lesione legamentosa al ginocchio destro riportata durante la gara Cosenza – Cremonese. L’intervento, eseguito presso il Centro Chirurgico Toscano di Arezzo dal Prof. Giuliano Cerulli, è perfettamente riuscito. L’atleta rossoblù sarà dimesso nella giornata di domani e rientrerà a Cosenza per iniziare il periodo di riabilitazione. Tra le due squadre qualche settimana fa sarebbe stato uno scontro diretto, ma il cambio di marcia dei calabresi negli ultimi due mesi ha cambiato le carte in tavola. Con 3 successi nelle ultime 4 gare, che poi sono 6 nelle ultime 12, la squadra di Braglia ha messo le ali, contando soprattutto sul fattore 'San VitoMarulla', dove nelle ultime 6 gare ha viaggiato a ritmo da promozione con 12 punti conquistati (3 vittorie e 3 pari). I lupi scenderanno in campo con Perina; Bittante, Capela, Legittimo, D’Orazio; Bruccini, Palmiero, Sciaudone; Baez, Litteri, Tutino. All.: Braglia. Il Carpi schiererà: Piscitelli, Pachonik, Sabbione, Kresic, Poli; Mustacchio, Coulibaly, Pasciuti, Rolando; Concas; Arrighini. All.: Castori. L’arbitro sarà Ivano Pezzuto di Lecce coadiuvato dagli Assistenti Pasquale Capaldo di Napoli e Marcello Rossi di Novara. Quarto ufficiale di gara sarà Federico Dionisi de L’Aquila.