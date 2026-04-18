Tutto pronto per Juve Stabia-Catanzaro, gara valida per la 35ª giornata di Serie B. Allo stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia si gioca alle 19:30 una sfida dal peso specifico elevato in chiave playoff, con punti fondamentali in palio per entrambe le squadre.

I tecnici Abate e Aquilani hanno sciolto gli ultimi dubbi alla vigilia, definendo le rispettive scelte di formazione per un match che si preannuncia equilibrato e combattuto.

La Juve Stabia si presenta con il 3-5-2, affidandosi alla coppia offensiva composta da Torrasi e Gabrielloni, con una linea mediana folta per garantire equilibrio e copertura. Dall’altra parte il Catanzaro risponde con il 3-4-2-1: sarà Pittarello il riferimento centrale, supportato sulla trequarti da Liberali e Di Francesco.

Primo tempo

1’ – Il primo pallone è battuto dal Catanzaro.

2’ – Occasione per la Juve Stabia. Mosti ci prova col mancino da fuori, Pigliacelli para facilmente.

Il tabellino

Juve Stabia (3-5-2): Confente; Diakitè, Giorgini, Dalle Mura; Carissoni, Mosti, Correia, Pierobon, Cacciamani; Torrasi, Gabrielloni.

Allenatore: Abate.

Catanzaro (3-4-2-1): Pigliacelli; Cassandro, Antonini, Brighenti; Frosinini, Pompetti, Rispoli, Alesi; Liberali, Di Francesco; Pittarello.

Allenatore: Aquilani.