Il Cosenza ha archiviato la buona prova di Parma ed è già concentrato sul match di sabato pomeriggio contro la Spal. La buona notizia per Zaffaroni è che sta per rientrare in gruppo Luca Bittante, esterno in grado di giostrare su entrambe le corsie laterali. Specialmente a sinistra non c’è ancora un padrone e l’ex terzino dell’Empoli si propone di diventarlo. Lungo quella fascia ha iniziato Sy, poi è stato adattato Corsi, infine è toccato a Situm traslocare. Col suo rientro, come era stato per una breve parentesi, tutto dovrebbe ritornare in ordine.

Gerbo: «Ripartiamo dal secondo tempo di Parma»

Nel frattempo nel corso della trasmissione “Tuttigol”, in onda ogni lunedì su LaC Tv, è intervenuto il centrocampista Alberto Gerbo. Al Tardini ha colpito una traversa all’ultimo secondo dell’ultimo minuto di recupero. Si parte da lì. «Avevo fatto uno scatto perché volevo assolutamente arrivare in porta - ha detto -. L’ho stoppata di sinistro e l’ho fatto in maniera perfetta. Avevo Danilo davanti e mi son detto che avrei dovuto sterzare e tirare. Così è stato. Secondo me ho scelto bene. Avrei dovuto tenere forse il corpo sulla palla per evitare che si alzasse. Ma rivedendolo penso di non aver toppato la decisione». Sulla Spal: «Dobbiamo prendere spunto dal secondo tempo di Parma. Siamo stati coraggiosi e da lì dobbiamo ripartire».

Calciomercato Cosenza: spunta Varela

Oltre al difensore della Reggina, Vasco Regini (‘90), spunta anche il nome di Muhamed Varela (‘98) del Gladiator. Per il primo, circa l’interesse dei Lupi ha dato conferma anche il ds amaranto Taibi. Sul secondo la news è di giornata ed è riportata dal portale tuttob.com. Dopo le verifiche del caso, si è scoperto che l’agente del ragazzo (di Palermo come il vice di Goretti, Pizzimenti) lo ha proposto ai Lupi trovando disponibilità a seguire le sue performance sportive. Non c’è stata offerta, non si è parlato di contratti e il discorso sarà ripreso a gennaio. Ma il gradimento c’è.