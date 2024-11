Mancano ancora due mesi, ma il calciomercato non dorme mai. Quello del Cosenza sicuramente no. I rossoblù, infatti, si sono messi sulle tracce dello stopper della Reggina Vasco Regini (‘92). Il ds Goretti, del resto, in conferenza stampa l’altro giorno aveva dato qualche indicazione. Aveva spiegato che attende indicazioni dalla proprietà se operare a lunga gittata o meno. In riva allo Stretto, invece, per bocca di Taibi, si valuterà ogni opportunità, sia in entrata che in uscita. È in quest'ottica che i destini del club amaranto potrebbero nuovamente intrecciarsi con quelli dei Lupi.

Regini, l’ideale per la difesa a tre del Cosenza

Regini è un elemento che in carriera ha giocato prevalentemente sulla corsia sinistra, ma che in riva allo Stretto è stato schierato da Aglietti in posizione centrale. Per lui non è stata affatto una novità, considerato che ha ricoperto tale ruolo per un centinaio di match in carriera. Perfetto per una retroguardia a tre, nei pensieri del Cosenza alzerebbe il livello qualitativo del pacchetto arretrato dei Lupi. Zaffaroni non ha oggi a disposizione stopper mancini ed è stato sfortunato quando Vaisanen, calatosi perfettamente nei suoi meccanismi, si è infortunato.

Una carriera legata alla Sampdoria

Vasco Regini è stato praticamente sempre di proprietà della Sampdoria. Ne ha difeso i colori in Serie A per 127 volte, trascorrendo in prestito brevi periodi a Napoli, Parma e Ferrara. Esploso a Cesena, dove è nato, si è distinto a Foggia e ad Empoli dove si è consacrato nel calcio che conta. In estate, rimasto senza contratto, ne ha approfittato Taibi che lo ha ricongiunto ad Aglietti, suo tecnico proprio ad Empoli. Ha firmato per una sola stagione, ma non viene utilizzato come si aspettava. Da qui l’interesse dei rossoblù e i primi sondaggi, giusto per dare consistenza già da adesso al calciomercato del Cosenza.