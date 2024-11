I tanti contagi nei due gruppi squadra hanno costretto la Lega B a far slittare le partite di lupi e squali, rispettivamente in casa di Cittadella e Parma. Salta anche Vicenza - Alessandria

Cosenza e Crotone non scenderanno in campo nel fine settimana per disputate le loro rispettive partite del campionato di Serie B. Il Covid ha avuto la meglio, costringendo la Lega B a rinviare, appunto, Cittadella-Cosenza e Parma-Crotone, partite valevoli per la 19esima giornata del torneo cadetto. Slitta anche il match Vicenza-Alessandria, in programma domenica.

Dopo i pareri negativi delle Asp provinciali, tra queste anche quelle di Cosenza e Crotone, che sostanzialmente hanno messo in quarantena le due squadre già da ieri, la Lega non ha potuto fare altro che decretare il «rinvio delle gare Cittadella – Cosenza, Parma-Crotone e Vicenza Alessandria, valide per la 19ª giornata di andata del Campionato Serie BKT 2021/2022, programmate tra sabato 15 e domenica 16 gennaio p.v., ad altra data che verrà fissata dalla Lega nazionale professionisti B».