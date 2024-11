Finisce 2 a 2 l'anticipo della sesta giornata di Serie B tra Crotone e Brescia, un match che visto i pitagorici raggiungere il pareggio proprio negli ultimi secondi della gara. Partita in discesa per i lombardi che vanno subito in vantaggio all'11', grazie a un rigore di Donnarumma causato da un fallo di Golemic su Torregrossa, che costa l'espulsione al difensore rossoblu. Nonostante l'inferiorità numerica, il Crotone crea qualche occasione, ma il pareggio arriva al 56' grazie al gol di testa di Budimir su assist di Firenze. Il Brescia non ci sta, vuole i tre punti: al 72' Tonali sfrutta un errore della difesa rossoblu, crossa in area, e Dall'oglio insacca in rete. Il pareggio dei calabresi arriva al '96: fallo del portiere Alfonso su Budimir, l'arbitro concede il rigore che viene siglato dallo stesso attaccante del Crotone.

«Non c'è nient'altro da aggiungere se non che fare i complimenti alla squadra – ha dichiarato a fine partita l'allenatore del Crotone Giovanni Stroppa – ha lavorato sul campo per l'orgoglio, la determinazione e la cattiveria che, si diceva in questi giorni, doveva farla da padrona. Nella difficoltà è uscito un carattere che questa squadra deve sempre portare in campo; nonostante l'inferiorità e qualche avversità, la squadra ha fatto una partita strepitosa». «Il secondo gol lo abbiamo regalato su due passaggi sbagliati – continua il mister – non abbiamo mai mollato, abbiamo creato un sacco di occasioni: faccio veramente i complimenti alla squadra per come ha lavorato anche con un uomo in meno. Sono orgoglioso, sapevo che questa squadra avesse delle qualità importanti, e oggi le ha dimostrate sul campo».