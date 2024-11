Il Crotone Calcio ha sollevato dall’incarico mister Giovanni Stroppa. Al suo posto sulla panchina rossoblu arriverà Massimo Oddo nei prossimi giorni. In vista del match infrasettimanale di mercoledì contro il Lecce,a guidare la squadra sarà il tecnico della primavera Ivan Moschella. «A mister Stroppa ed a tutto il suo staff – scrive una nota il club pitagorico - va il ringraziamento da parte della società per l’impegno profuso». Alla base di questa scelta potrebbe esserci l'ennesima prestazione non proprio al top degli squali nel match di domenica sera contro la Salernitana, finito con il risultato di 1 a 1. Massimo Oddo, invece, è anche lui un ex calciatore che ha militato in club prestigiosi come Milan, Lazio, Bayer Monaco, nonché diverse convocazioni in Nazionale, e ha allenato il Pescara e l'Udinese.