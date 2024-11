Primo atto ufficiale della nuova stagione in serie B. Diramati i calendari del campionato 2014-2015. L’unica calabrese ai nastri di partenza, il Crotone, ricomincerà dall’Ezio Scida

CROTONE - La Ternana in casa alla prima giornata, il Latina in trasferta alla seconda. E’ l’inizio di campionato del Crotone. Ieri infatti la Lega di serie B ha pubblicato i calendari per l’edizione numero 83 del campionato cadetto al via venerdì 29 agosto con l’anticipo tra il Perugia e il Bologna. I pitagorici esordiranno il giorno dopo all’Ezio Scida ospitando la Ternana.

La prima giornata. Questo il quadro della prima giornata. Avellino-Pro Vercelli, Catania –Virtus Lanciano, Crotone-Ternana, Frosinone – Brescia, Livorno – Carpi, Modena – Cittadella, Perugia – Bologna, Pescara – Trapani, Varese – Spezia, Virtus Entella – Bari. Riposa Latina

Numeri e soste. Sarà dunque un campionato a ventuno squadre e ciò significa che ogni week end una formazione a rotazione rimarrà alla finestra. Almeno per il momento, almeno fino al pronunciamento del Coni dove pende il ricorso del Novara che ha chiesto il ripescaggio in serie B. L’eventuale turno di riposo al Crotone toccherà alla sesta giornata. Il campionato prevede tra l’altro cinque turni infrasettimanali, il primo è in programma già martedì 23 settembre. La sosta invernale è prevista dal 29 dicembre al 17 gennaio.

La seconda giornata. Per i rossoblù la prima trasferta della nuova stagione è in programma a Latina alla seconda giornata di campionato. Ecco il quadro completo del turno numero due di un torneo che si preannuncia quanto mai equilibrato ed incerto. Bari-Perugia, Bologna-Virtus Entella, Brescia-Livorno, Carpi-Varese, Cittadella-Avellino, Latina-Crotone, Pro Vercelli-Catania, Spezia-Frosinone, Ternana-Pescara, Virtus Lanciano-Modena. Riposa Trapani