Inarrestabile il Crotone di Juric. Travolto anche il Cagliari con la partita perfetta, che ha segnato il sorpasso in classifica. Vittoria che conferma le ambizioni da A dei pitagorici.

Nel posticipo di Serie B, il Crotone impone la legge dello Scida anche al Cagliari e si prende la testa della classifica in solirataria con una prestazione superlativa. C'è il pubblico delle grandi occasioni allo stadio per quella che alla vigilia si annunciava come la sfida da Serie A tra le due massime pretendenti. Il Cagliari, costruito già ad agosto per la promozione, e il Crotone, che di settimana in settimana dimostra di poter ambire al massimo campionato. Oggi si ritrova in testa alla classifica della Serie B con 48 punti, due in più dei sardi.



A portare in vantaggio la squadra di Juric ci pensa il solito Budimir, finito nel mirino dei maggiori club italiani, su assist di Stoian. Gol che arriva dopo due minuti, a conferma della grande voglia di successo dei ragazzi calabresi, che però al 22esimo si fanno raggiungere da Farias, servito di tacco da Joao Pedro. Sembra il ritorno dei favoriti, ma prima della fine del primo tempo il Crotone si riporta in vantaggio. Lancio lungo di Stoian raccolto da Martella, che batte Storari. Nel secondo tempo il tris, dopo l'espulsione di Balzano per il Cagliari: Budimir incrocia di potenza, Storari para ma la palla finisce sui piedi di Ricci che non perdona. Nel finale anche l'occasione di portarsi sul 4 a 1 su rigore, fallito da Salzano. Il risultato non cambia. Crotone in vetta alla Serie B, con lo sguardo sempre rivolto verso il sogno Serie A.