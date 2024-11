Non c’è pace in cadetteria: l’Ats ferma i brianzoli, alle prese con un focolaio interno. Stasera Lecce-Vicenza chiude il programma del 18esimo turno del torneo

Il covid continua a creare problemi in Serie B. Dopo le defezioni di molti elementi di Pisa e SPAL, anche il Monza si trova a fronteggiare lo scoppio di un focolaio all’interno del proprio gruppo squadra. Nella serata di sabato, dopo il no dell’ATS locale, la squadra biancorossa non è partita per Benevento, dove ieri era in programma il match contro la compagine di Fabio Caserta. La Lega B ha ufficializzato il rinvio a data da destinarsi della sfida. Stasera chiude il programma Lecce-Vicenza.

Di seguito risultati e la classifica aggiornata

Ascoli-Cremonese 1-4

Como-Reggina 1-1

Cosenza-Pisa 0-2

Crotone-Pordenone 4-1

Frosinone-SPAL 4-0

Alessandria-Parma 0-2

Brescia-Cittadella 1-1

Perugia-Ternana 1-1

Benevento-Monza rinviata

Lecce-Vicenza oggi ore 20:30

Classifica

Pisa 38, Brescia 34, Cremonese 32, Lecce* 31, Benevento* e Monza* 31, Cittadella 29, Frosinone 28, Perugia 27, Ascoli 26, Como 25, Reggina, Parma e Ternana 23, SPAL 20, Alessandria 17, Cosenza 16, Crotone 11, Pordenone 8, Vicenza* 7.

*una gara in meno