I giallorossi al Ceravolo vanno sotto con i bianconeri e rimontano conquistando tre punti che li avvicinano alla salvezza. Buon punto per i rossoblù in Emilia grazie alla decima rete stagionale di Tutino

Nel ventiquattresimo turno della Serie B il Parma allunga in classifica sulle dirette inseguitrici vincendo a Cittadella (1-2). Sei i punti di distacco dai ducali per la Cremonese fermata sul pari in casa dalla Reggiana (1-1) e il Como che nell’anticipo del venerdì ha vinto il derby lombardo con il Brescia (1-0). Vince a Bolzano e resta in scia il Venezia (0-3). Nelle zone alte della classifica vincono Palermo (1-2 con la Feralpisalò) e Catanzaro in rimonta con l’Ascoli (3-2), ormai vicinissimo alla salvezza matematica. Punto d’oro al Braglia per il Cosenza di Caserta che chiude in parità la sfida con il Modena.

Catanzaro, rimonta che vale… la quasi matematica salvezza

Undicesima vittoria stagionale per il Catanzaro di mister Vivarini che si avvicina con la conquista dell’intera posta in palio contro l’Ascoli si avvicina all’obiettivo stagionale della salvezza. Avanti con la prima rete in giallorosso di Antonini, il Catanzaro chiude in svantaggio la prima frazione sotto di un gol per le reti marchigiane di Mantovani e Botteghin.

Nella ripresa, sostenuto dall’incessante sostegno della Curva Capraro, il Catanzaro in superiorità numerica per il rosso diretto a Valzania, trova prima il pari grazie all’autorete di Bellusci e poi il gol che vale i tre punti con Iemmello al suo settimo gol in stagione. Sabato prossimo un’altra sfida al Ceravolo contro la Feralpisalò per continuare ad inseguire il sogno dei play-off.

Cosenza, un punto d’oro a Modena… nel segno di Tutino

Quarto risultato utile consecutivo per il Cosenza di mister Caserta che conquista un punto d’oro al Braglia contro il Modena. I rossoblù con un po’ di accortezza in più e senza il rosso diretto comminato a Marras avrebbero potuto puntare al bottino pieno.

Nella sfida in terra emiliana i calabresi vanno sotto per la rete dell’ex Gliozzi, ma trovano il pari pochi minuti più tardi grazie al decimo gol stagionale di Gennaro Tutino. L’attaccante partenopeo raggiunge così la doppia cifra, le stesse reti siglate nella stagione del ritorno tra i cadetti, raggiungendo nelle statistiche rossoblù il mito Gigi Marulla. Ora si torna al lavoro in vista della seconda trasferta consecutiva contro il Lecco. Una sfida delicata che in caso di vittoria avvicinerebbe di molto la conquista della salvezza.

Le altre gare

Il Parma capolista non sbaglia contro il Cittadella e allunga in testa alla classifica. La squadra di Pecchia spreca, ma riesce a vincere grazie a Hernani e Bernabé e sale a quota 51, a +6 sulla Cremonese seconda insieme al Como. Gli uomini di Stroppa faticano contro la Reggiana: è 1-1 allo Zini. Nell’anticipo del venerdì il Como batte il Brescia grazie al gol di Strefezza e raggiunge i grigiorossi al secondo posto. Pohjanpalo trascina con una doppietta il suo Venezia: travolto il Sudtirol. Continua a correre anche il Palermo che vince in casa della Feralpisalò grazie alle reti di Ranocchia e Soleri. Torna alla vittoria il Bari al San Nicola, dopo due sconfitte consecutive, contro il Lecco. I galletti guidati per la prima volta in panchina da Beppe Iachini conquistano i tre punti con le reti di Benali, Puscas e Sibilli. Ancora sconfitta e sempre più in crisi la Sampdoria che esce sconfitta dalla trasferta all’Arena Garibaldi contro il Pisa. A chiudere il programma della ventiquattresima giornata la gara tra Ternana e Spezia (1-1). Gli umbri sbagliano un rigore con Pereiro (57’), vanno in vantaggio all’89’ con Di Stefano ma sui titoli di coda vengono raggiunti dal gol ligure di Di Serio al 95’.

I numeri della ventiquattresima giornata

Nel ventiquattresimo turno della Serie B quattro i successi interni, tre pareggi e tre successi esterni. Ventisei le reti segnate, tre in meno della giornata precedente (23). Nella classifica marcatori guidano Casiraghi (Sudtirol) e Coda (Cremonese) con 12 reti; al terzo posto Pohjapalo (Venezia) con 11 reti; al quarto Tutino (Cosenza) e Pedro Mendes (Ascoli) a 10 reti; al quinto posto Cutrone (Como), Man (Parma) e Pohjanpalo (Venezia) con 9 reti; al quinto posto Brunori (Palermo) e Sibilli (Bari) con 8 reti; al sesto Iemmello (Catanzaro), Biasci (Catanzaro), Raimondo (Ternana), Sibilli (Bari), Valoti (Pisa), Benedyczak (Parma), Segre (Palermo) e Gytkjaer (Venezia) a 7.