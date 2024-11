C’è il primo tentativo di fuga stagionale in Serie B dopo undici giornate. Il Parma di Fabio Pecchia espugna il Del Duca di Ascoli (1-3) e tenta l’allungo, approfittando delle sconfitte a Como del Catanzaro (1-0) e l’harakiri interno del Palermo con il Lecco (1-2), portandosi a +5 sulle dirette inseguitrici. Nel gruppo di testa vince solo il Venezia che batte il Pisa (2-1) al Penzo e raggiunge il Catanzaro al secondo posto.

Catanzaro, stop sul Lago di Como

Il Catanzaro di Vivarini si ferma a Como, dopo tre successi consecutivi, e viene raggiunto al secondo posto in classifica da Venezia. Una sfida decisa dal rigore di Verdi al 7’, concesso per il fallo di mano di Katseris e assegnato dopo un ceck-var, con i lariani bravi a difendersi dagli attacchi calabresi alla ricerca del pari. Seconda sconfitta in campionato per la squadra del patron Noto seguita anche in questa trasferta dall’affetto dei propri tifosi giunti in Lombardia a sostenere i propri beniamini. Ora si torna al lavoro in vista della gara di sabato prossimo al Ceravolo con il Modena con l'obiettivo di riprendere la marcia in campionato.

Cosenza, pari prezioso a La Spezia

Dimenticare la sconfitta di Marassi, era questo il diktat di Caserta ai propri calciatori in una sfida delicata contro lo Spezia, per la seconda partita in Liguria in meno di sette giorni. Il Cosenza ha giocato una buona gara contro la squadra di Alvini, alla ricerca di punti pesanti, e alla prima gara stagionale al Picco davanti ai propri tifosi. Una prova gagliarda per i rossoblù che un po’ di fortuna in più potevano tornare in Calabria con l'intera posta in palio. Il tiro di Venturi al 91' continua la serie di legni stagionali colpiti dalla squadra di Caserta. Minuti di recupero che potevano diventare fatali senza la parata di Micai. Un punto prezioso per la classifica dei calabresi, che nei prossimi due turni giocheranno al Marulla con Feralpisalò e Reggiana

Le altre partite

Negli altri incroci dell’undicesima giornata un gol di “El Mudo” Vazquez regala la vittoria alla Cremonese (1-2), nell’anticipo del venerdì sul campo del Cittadella. Il gol del vantaggio l’aveva segnato Ravanelli, poi era arrivato il pari di capitan Vita. La squadra di Stroppa con 16 punti si rilancia in zona play-off. Nelle sfide del sabato la capolista Parma non sbaglia l’appuntamento con la vittoria e stende l’Ascoli (1-3) al Del Duca. Contro i bianconeri di Viali decisiva la doppietta di Man e la rete di Bernabè. Non basta all’undici di casa il momentaneo pareggio di Caligara. Non paga ancora la cura Zaffaroni alla Feralpisalò, che esce nettamente sconfitta dalla gara giocata a Piacenza contro la Reggiana di Nesta (0-3). Gli emiliani vincono con le reti di Antiste, Cigarini su rigore e Pieragnolo e si posizionano nella zona tranquilla della classifica.

Vittoria in rimonta per il Sudtirol di Bisoli al Druso contro la Sampdoria (3-1) di Andrea Pirlo. In vantaggio di un gol, Gonzales al 53', i blucerchiati crollano nel finale e subiscono la rabbia agonistica dei padroni di casa che certificano il successo grazie ai gol di Odogwu, Casiraghi e Pecorino in 22'. Prende l’ascensore il Venezia di Vanoli, che nella gara di domenica al Penzo ribalta il Pisa (2-1) e aggancia il Catanzaro al secondo posto, grazie alla caduta casalinga del Palermo. Primo tempo che finisce in parità con il vantaggio pisano di Vanoli e il pareggio di Pierini, con i lagunari che trovano la rete che vale il successo al 74’ con Johnsen.

Brutto stop per il Palermo alla Favorita contro il Lecco (1-2). Rosanero che non riescono a sfruttare il fattore campo con i lombardi che chiudono in vantaggio di due reti la prima frazione di gioco e riescono a contenere le scorribande dei siciliani, che trovano il gol solo al 96’ con il rigore trasformato da Brunori. Dopo il successo di Brescia, il Modena di Bianco batte una Ternana (2-1) sempre più in crisi e irrompe in zona play-off. I canarini conquistano il secondo successo consecutivo grazie alle realizzazioni di Palumbo e Falcinelli. Non basta alle Fere il gol di Dionisi nei titoli di coda del match. Prima vittoria della gestione Marino per il Bari che supera in rimonta il Brescia (2-1) e conquista tre punti importanti per assestare la classifica. La squadra di Gastaldello subisce il secondo stop consecutivo, dopo la sconfitta casalinga nel recupero della prima giornata con il Modena (0-1) e rallenta la corsa di avvicinamento ai quartieri alti della classifica.

I numeri dell'undicesima giornata

Nell’undicesimo turno della Serie B quattro successi interni, un solo pareggio e cinque successi esterni. Ventisette le reti segnate, in aumento rispetto alle media delle ultime giornate disputate. Nella classifica marcatori Casiraghi (Sudtirol) raggiunge in testa Coda a 7 reti, mentre Man (Parma) autore di una doppietta nella vittoriosa trasferta di Ascoli raggiunge quota 5. Ottavo palo stagionale per il Cosenza, che anche a La Spezia ha colpito un legno con Venturi al 91'.