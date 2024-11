A 180 minuti dal termine della regular season la Serie B consegna i primi verdetti della stagione 2023-24. Il Parma con il pareggio al San Nicola contro il Bari (1-1) conquista la promozione in Serie A tre anni dopo l’ultima volta. Manca poco per la promozione al Como che batte il Cittadella (2-1) nel recupero e allunga sul Venezia. I veneti escono sconfitti dalla sfida del Ceravolo contro il Catanzaro che ora è in corsa per il quarto posto. Apoteosi ad Ascoli per il Cosenza che grazie al diciassettesimo gol di Tutino si guadagna la matematica salvezza e giocherà per il settimo anno consecutivo in Serie B.

Catanzaro, grandine e Iemmello per battere il Venezia

Emozioni, sospensione (per grandine) e festa finale per il Catanzaro al Ceravolo contro il Venezia. Il rigore di Iemmello, prima sbagliato e poi ripetuto, fanno esplodere la festa giallorossa per una vittoria che tiene aperta la rincorsa al quarto posto distante solo tre punti.

Una sfida quella di Catanzaro interrotta sul risultato di 1-1 e ripresa dopo un lungo stop che ha regalato forti emozioni con i giallorossi, che sono andati sotto contro i lagunari prima di ribaltare il risultato con il “solito” Iemmello, ottenendo il diciassettesimo successo stagionale e un finale di campionato tutto da vivere. Vivarini nel post gara ringrazia i suoi: «C'è da fare un grosso applauso ai ragazzi».

Cosenza, il “sindaco” Tutino ti consegna la salvezza

Il gol di Gennaro Tutino, il diciassettesimo in campionato (18esimo stagionale con il gol al Sassuolo in Coppa Italia) regala la matematica salvezza al Cosenza ad Ascoli. Un'altra perla per il furetto napoletano sul finire della prima frazione vale la permanenza in Serie B e la partecipazione per il settimo anno consecutivo in cadetteria per i rossoblù.

Nove gol e uno solo subito, tre vittorie consecutive per l’undici di Viali in un rush finale importante che fa esplodere la festa nel settore ospiti del Del Duca e in ogni angolo della provincia. Ora le ultime due gare da vivere in maniera spensierata con il rischio di restare con qualche rimpianto per aver regalato l’accesso ai play-off.

Le altre partite

La festa del Parma al San Nicola per il pareggio contro il Bari (1-1) consegna il primo verdetto ufficiale nei quartieri alti della classifica. Un verdetto atteso tre i anni per i ducali che tornano in Serie dopo una stagione straordinaria. Ad un passo dalla promozione anche il Como che vince con una rete di Goldaniga al 94’ la sfida casalinga contro il Cittadella e allunga in classifica sul Venezia battuto nel recupero da un rigore di Iemmello al Ceravolo. Vince la Cremonese contro il Pisa (2-1) e continua a veleggiare al quarto posto in classifica. In zona play ancora una sconfitta per il Palermo che esce sconfitta dalla sfida contro lo Spezia. Pareggia il Brescia a Piacenza contro la Feralpisalò (2-2), mentre la Sampdoria vince a Lecco (0-1). Al Mapei Stadium la Reggiana vince il derby con il Modena (1-0). Nella zona calda della classifica raccontato del pareggio del Bari e della vittoria del Cosenza ad Ascoli, perde la Ternana a Bolzano (4-3) contro il Sudtirol per una classifica che vede ben tre squadre a 37 punti con i restanti 180 minuti che potranno valere ancora tanto.

La classifica

Parma 74

Como 71

Venezia 67

Cremonese 63

Catanzaro 60

Palermo 52

Sampdoria (-2) 49

Brescia 48

Sudtirol 46

Reggiana 46

Cosenza 45

Pisa 45

Cittadella 45

Modena 43

Spezia 40

Ascoli 37

Ternana 37

Bari 37

Feralpisalò 33

Lecco 26