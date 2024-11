I toscani battono in rimonta il Sudtirol. I liguri espugnano l'Arechi grazie a Soleri e al "solito" Bertola". Vittoria spettacolo per gli emiliani. Blucerchiati, successo in "frac" a Cesena. Due pareggi in trasferta per Catanzaro e Cosenza

Trentatré gol, interventi Var, polemiche ma soprattutto tante emozioni nel nono turno del campionato di Serie B. Il ritorno in campo, dopo la sosta per le nazionali, ha mantenuto i pronostici della vigilia con gare spettacolo nel "campionato degli italiani". Continua a correre il Pisa che sbanca Bolzano rimontando il Sudtirol e guida la classifica (22 punti). I toscani vanno sotto per il gol di Tait al 29' ma trovano il pari dieci minuti più tardi con il danese Lind. Nella ripresa la squadra di Inzaghi trova il gol vittoria con la trasformazione dagli undici metri di Arena. Successo esterno anche per lo Spezia che vince all'Arechi di Salerno (0-2). Salernitana condannata da un capolavoro in rovesciata di Soleri e dall'ennesimo gol su palla inattiva di Bertola. Continua la striscia positiva del Sassuolo che rifila una cinquina al Brescia nel match clou del nono turno. Sono quattro le vittorie negli ultimi cinque turni per i neroverdi di Grosso, che stanno pian piano ritrovando Berardi, che entra in campo al 62' e sforna due assist.

Riprende la corsa la Cremonese, alla prima in panchina per il nuovo tecnico Eugenio Corini, subentrato all'esonerato Giovanni Stroppa. I passano in vantaggio sul nascere del match con Antov (3'), subiscono il pari del solito Adorante (quarto centro in campionato), ma trovano il gol grazie a un guizzo del "Mudo" Vazquez a un quarto d’ora dalla fine. Quattro gol, due per parte al Braglia, nella sfida tra Modena e Palermo: i rosanero, avanti di due a fine primo tempo con Verre e Insigne, si fanno riprendere dal tacco di Gliozzi e dalla stoccata dell’ex Milan Caldara, al primo gol in Serie B.

Torna al successo la Reggiana di Viali dopo cinque turni (due pareggi e tre sconfitte) che batte il Frosinone grazie una doppietta di Luca Vido, che torna al gol dopo più di 400 giorni di astinenza in B. Ciociari sempre più ultimi (insieme al Cosenza) e la panchina di Vivarini sempre più in bilico. Finisce in parità la sfida tra Carrarese e Mantova. Alla prima allo Stadio dei Marmi i toscani vanno sotto per il rigore di Mancuso al 61', ma trovano il pareggio definitivo due minuti più tardi con Schiavi. Cinquina della Sampdoria a Cesena e panchina di Sottil in salvo (almeno per il momento). Prova di forza dei blucerchiati che dopo una gara convincente conquistano tre punti fondamentali per la classifica.

Due pareggi in trasferta per le calabresi

Nell'anticipo del venerdì del nono turno il Catanzaro conquista un buon punto al San Nicola di Bari contro i pugliesi (1-1). Primo tempo di chiara marca del Bari che spinge forte sull'acceleratore sfiora il gol con Lasagna e Mantovani prima di riuscirci con Durval al 29'.

A inizio ripresa giallorossi tengono botta agli attacchi dei galletti, che non chiudono il match in più di un'occasione, prima di subire il pareggio calabrese a firma di capitan Iemmello al 73'. Aquile che nel finale cercano la vittoria senza riuscirci.

Finisce in parità la sfida del Tombolato tra Cittadella e Cosenza. Un punto che serve poco alle due formazioni che restano invischiate nelle secche della classifica di Serie B. I veneti nella prima parte della gara non sfruttano due palle gol nette, con i calabresi che restano in dieci per l'espulsione di Venturi (horror la sua prestazione). Nella ripresa i rossoblù, nonostante l'uomo in meno, giocano meglio e in qualche occasione impensieriscono la difesa veneta.

Nei recupero il Cittadella trova il gol con Pavan sugli sviluppi di un corner al 94', dopo uno spettacolare salvataggio di Micai. Festa grande per i veneti, ma il Var annulla, con la gara che termina con un nulla di fatto e un punto per parte. Tira un sospiro di sollievo, ma è comunque soddisfatto a fine match il tecnico rossoblù Massimiliano Alvini: «È un punto significativo, la mia squadra è sul pezzo».

I risultati

Bari-Catanzaro 1-1

Cittadella-Cosenza 0-0

Modena-Palermo 2-2

Salernitana-Spezia 0-2

Sudtirol-Pisa 1-2

Brescia-Sassuolo 2-5

Carrarese-Mantova 1-1

Juve Stabia-Cremonese 1-2

Reggiana-Frosinone 2-0

Cesena-Sampdoria 3-5

Classifica

Pisa 22

Spezia 19

Sassuolo 18

Cremonese 14

Juve Stabia 14

Brescia 13

Palermo 12

Reggiana 12

Sudtirol 12

Mantova 12

Bari 11

Sampdoria 11

Cesena 11

Salernitana 11

Catanzaro 9

Carrarese 8

Cittadella 8

Cosenza 6

Frosinone 6

Prossimo turno

Spezia-Bari (venerdì ore 20.30)

Cesena-Brescia (sabato ore 15)

Cosenza-Juve Stabia (sabato ore 15)

Cremonese-Salernitana (sabato ore 15)

Palermo-Reggiana (sabato ore 15)

Carrarese-Cittadella (sabato ore 17.15)

Sassuolo-Modena (sabato ore 17.15)

Catanzaro-Sudtirol (domenica ore 15)

Frosinone-Pisa (domenica ore 15)

Sampdoria-Mantova (domenica ore 15)