Vittoria netta dei toscani in trasferta contro la Cremonese. Neroverdi vittoriosi e secondi in classifica grazie alla rete del centrocampista calabrese. Catanzaro e Cosenza non vanno oltre il pari contro Frosinone e Salernitana

Quindici gol, due vittorie in trasferta e le sorprese che non mancano mai in Serie B nel dodicesimo turno che ha chiuso il trittico degli impegni in una settimana. Dopo due pareggi consecutivi riprende la marcia in testa la classifica il Pisa di Pippo Inzaghi. I toscani espugnano lo Zini di Cremona battendo i grigiorossi di Corini con una vittoria convincente (1-3). A griffare i tre punti per i neroazzurri sono stati Marin, Piccinini e Tramoni, con il gol della bandiera dei lombardi firmato dal "Mudo" Vazquez. Resta in scia al Pisa, il Sassuolo del campione del mondo 2006 Fabio Grosso. I neroverdi regolano la pratica Mantova grazie alla trasformazione dagli undici metri di Berardi, tornato al gol dopo il lungo infortunio. A -1 dagli emiliani e a -3 dalla capolista troviamo uno Spezia in gran spolvero che batte il Modena (1-0) grazie al gol del "solito" Francesco Esposito. Una sconfitta per i canarini che costa la panchina a Pier Paolo Bisoli esonerato dal sodalizio emiliano.

A debita distanza e al quarto posto troviamo il Cesena che grazie a una rete di Shpendi regola la pratica Sudtirol. Terzo pareggio consecutivo per la Juve Stabia che impatta in Toscana contro la Carrarese (0-0) e resta nei quartieri alti della classifica. Quartieri alti della classifica dove irrompe il Brescia: i lombardi vincono al Ferraris contro la Sampdoria grazie al gol decisivo di Bjarnason. La sorpresa della giornata arriva dalla sfida della Favorita di Palermo tra i rosanero e il Cittadella con i veneti che conquistano l'intera posta in palio grazie a una rete sui titoli di coda del match di Pandolfi. Sfuma la vittoria per il Bari che in vantaggio di due reti al San Nicola non riesce a condurre in porto la vittoria contro la Reggiana (2-2).

Il Catanzaro gioca bene... ma non vince

Una buona prestazione che non ha portato alla vittoria per il Catanzaro contro il Frosinone al Ceravolo. I giallorossi hanno provato in più di un'occasione ma errori di mira e sfortuna non hanno consentito di trovare quel gol che avrebbe potuto regalare l'intera posta in palio contro i ciociari.

Una vittoria che i calabresi avrebbero meritato con il tecnico Fabio Caserta che ha ringraziato i suoi per la buona prestazione espressa: «Abbiamo fatto di tutto per vincere, loro sono venuti qui solo per difendersi»

La vittoria per il Cosenza al Marulla sfuma nella ripresa

Una vittoria che sfuma nella ripresa per il Cosenza di Massimiliano Alvini contro la Salernitana al Marulla. I rossoblù disputano un grande primo tempo imponendo il proprio gioco ai campani e trovano la rete del vantaggio grazie a un gran gol di Florenzi. Rossoblù che in più di un'occasione hanno avuto la possibilità del raddoppio non sfruttandola.

Ad inizio ripresa i calabresi continuano a spingere ma sbattono contro il muro campano. Ospiti che trovano il pareggio dagli undici metri con la trasformazione dello specialista Verde, dopo in un'azione viziata da un fallo su Charlys non segnalato dal Var. Nel consueto incontro post gara il tecnico rossoblù ha palato di una «vittoria sfumata per un dettaglio. Abbiamo provato a vincere fino alla fine».

I risultati

Spezia-Modena 1-0

Carrarese-Juve Stabia 0-0

Bari-Reggiana 2-2

Palermo-Cittadella 0-1

Cremonese-Pisa 1-3

Cosenza-Salernitana 1-1

Cesena-Sudtirol 1-0

Catanzaro-Frosinone 0-0

Sassuolo-Mantova 1-0

Sampdoria-Brescia 0-1

La classifica

Pisa 27; Sassuolo 25; Spezia 24; Cesena 18; Cremonese 18; Juve Stabia 17; Brescia 17; Palermo 16; Sampdoria 15; Bari 14; Catanzaro 14; Carrarese 13; Reggiana 13; Salernitana 13; Mantova 13; Sudtirol 13; Cittadella 12; Modena 11; Cosenza* 11; Frosinone 9

Prossimo turno

Frosinone-Palermo (venerdì ore 20.30)

Brescia-Cosenza (sabato ore 15)

Modena-Carrarese (sabato ore 15)

Pisa-Sampdoria (sabato ore 15)

Sudtirol-Sassuolo (sabato ore 15)

Mantova-Cremonese (sabato ore 17.15)

Cittadella-Cesena (domenica ore 15)

Juve Stabia-Spezia (domenica ore 15)

Reggiana-Catanzaro (domenica ore 15)

Salernitana-Bari (domenica ore 17.15)