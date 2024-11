Sono tre i big match in programma nel campionato cadetto. Per le calabresi gara al "Granillo" per la Reggina, mentre Cosenza e Crotone vanno in trasferta a caccia di punti salvezza

Sarà un turno di campionato intensissimo, quello che inizierà nel pomeriggio di sabato in Serie B. Si parte alle 14 con uno dei big match di giornata: il Lecce va a Frosinone, in una delle tre sfide che metteranno a confronto ben sei delle prime otto in classifica. Alle 16:15 tocca al Crotone: squali in trasferta al Curi di Perugia, la missione è portar via pesanti punti salvezza dall’Umbria.

Domenica alle 14 tocca a Reggina e Cosenza. Amaranto impegnati in una sfida ad alta quota contro la Cremonese al Granillo, lupi al Tardini contro il Parma di Buffon, ancora ferito dal poker subito a Lecce prima della sosta. Alle 18 altra sfida interessante, il derby lombardo Monza-Como. Chiude il terzo dei big match sopracitati, alle 20:30 di domenica il Benevento sarà ospite del Pisa. Di seguito il programma completo, con calendario, classifica aggiornata e marcatori.

Serie B, il programma della 13esima giornata

Sabato ore 14:00

Frosinone-Lecce

Pordenone-Ascoli

Spal-Alessandria

Ternana-Cittadella

Sabato ore 16:15

Perugia-Crotone

Sabato ore 18:30

Vicenza-Brescia

Domenica ore 14:00

Parma-Cosenza

Reggina-Cremonese

Domenica ore 16:15

Monza-Como

Domenica ore 20:30

Pisa-Benevento

Serie B, classifica

Brescia 24, Lecce 23, Pisa e Reggina 22, Frosinone 21, Benevento, Como, Cremonese e Cittadella 19, Ascoli e Monza 18, Perugia 17, Parma e Ternana 16, SPAL e Cosenza 14, Crotone e Alessandria 8, Vicenza 4, Pordenone 3.

Serie B, classifica marcatori

8 reti: Coda (Lecce)

7 reti: Dionisi (Ascoli)

6 reti: Lucca (Pisa), Mulattieri (Crotone), Galabinov (Reggina), Donnarumma (Ternana)

5 reti: Gori (Cosenza), Colombo (SPAL), Corazza (Alessandria), Okwonkwo (Cittadella), Falletti (Ternana), Lapadula (Lecce), Strefezza (Lecce)