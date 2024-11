La squadra di Braglia però non può e non deve accontentarsi del segno “X” anche perché gli ascolani sono dei maghi in rimonte. Fischio d’inizio alle 20:30. In palio un posto in semifinale playoff

Teoricamente basta anche un pareggio per volare in semifinale. Ma di questa ipotesi il Cosenza non ha voluto neppure sentirne parlare. La squadra di Braglia punta al bis di successi contro la Sambenedettese anche in trasferta. Come accadde contro il Trapani. Per non lasciare nulla al caso e raggiungere le altre tre pretendenti al salto di categoria. Anche perché la formazione ascolana è una specialista in rimonte. Chiedere al Piacenza, ribaltata tra andata e ritorno, per conferma.

A spingere in semifinale il club rossoblu ci saranno almeno 1000 tifosi calabresi. In campo il solito Cosenza. In fondo “squadra che vince non si cambia”. Tra i locali regolarmente in campo Nicola Bellomo, la cui uscita anzitempo per infortunio al Marulla fece infuriare il patron Fedeli. Fischio d’inizio alle 20:30.